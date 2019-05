CSM București, umilință istorică la Buzău

CSM București a pierdut în deplasare în favoarea echipei Gloria Buzău, scorul fiind 21-29. În noul context, titlul din Liga Națională de handbal feminin va merge în proporție de 99% la Vâlcea.





Campioana României, CSM București a clacat lamentabil la Buzău, în fața nou-promovatei, Gloria, 21-29, informează sport.ro.

Partida de la Buzău a început la ora 17:30. În minutul 57, buzoiencele au condus cu 26-23. Buzoiencele au intrat extrem de motivate pe teren. Nu le-au dat nicio șansă vedetelor de la CSM, care au părut mult prea încrezătoare.

Alina Iordache, fostul portar al CSM-ului, le-a făcut viață grea bucureștencelor. Împinse de la spate de cei 1.500 de fani, jucătoarele lui Romeo Ilie s-au distanțat și conduceau cu un incredibil 18-9 după primele 30 de minute.

CSM București a terminat in genunchi un sezon in care visa sa câștige Liga Campionilor. Doua eșecuri cu SCM Râmnicu Vâlcea - unul in Supercupa, celalalt in campionat - au dus CSM-ul pe marginea prăpastiei, formația bucureșteană nemaifiind la mana ei în lupta pentru titlu.

Doar ca sezonul mizerabil al formației cu un buget de 3 milioane de euro a bifat un nou moment istoric: un esec cu Gloria Buzau, o echipa nou-promovata, care are un buget de sase ori mai mic decat al CSM-ului. Făra Lekic, Cvijic, Manea, Neagu sau Kurtovic, CSM a fost nevoita sa se bazeze pe rezerve, insa chiar si asa rezultatul - 29:21 - e unul șocant, în condițiile in care Buzaul mai avea o singura victorie la 8 goluri - 28:20 cu CSM Slatina. E un eșec teribil, pe care CSM il încasează chiar in fata unor foste jucătoare - Cristina Nan sau Alina Iordache - de care s-a despărțit parca mult prea ușor.

În aceste condiții, SCM Râmnicu Vâlcea are de îndeplinit o simpla formalitate - o victorie din ultimele doua partide cu Slatina si Bistrița - pentru a cuceri primul titlu din istorie. Victoria cu Slatina de duminica viitoare, de pe teren propriu, poate declanșa deja fiesta la Vâlcea, care profita de eșecul incredibil al CSM-ului de la Buzau.

