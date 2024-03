Sport CSM București merge în „sferturile” Ligii Campionilor la Handbal. Victorie cu Krim







CSM Bucureşti s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a învins echipa slovenă Krim Mercator Ljubljana, cu scorul de 30-24 (14-13), duminică, în Sala Polivalentă din Capitală, în manşa secundă a play-off-ului.

Campioana României se impusese cu acelaşi scor şi în prima manşă, 30-24.

''Tigroaicele'' au condus cu 5-3 şi 8-5, dar Krim s-a ţinut aproape şi a încheiat prima repriză cu un pasiv de un gol, 14-13 pentru CSMB.

CSM s-a desprins la patru goluri după pauză, 18-14, dar Krim a egalat din nou, 19-19 (min. 41). CSMB a avut o serie de patru goluri consecutive la 22-20, distanţându-se la 26-20, iar ecartul s-a menţinut până la final.

CSM București s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor

Pentru CSM au înscris Cristina Neagu 7 goluri, Jennifer Maria Gutierrez Bermejo 6, Vilde Mortensen Ingstad 4, Laura Flippes 3, Grace Zaadi Deuna 2, Zeljka Nikolic 2, Elizabeth Omoregie 2, Monika Kobylinska 2, Emilie Hegh Arntzen 1, Trine Jensen Oe˜stergaard 1.

Laura Glauser a apărat 14 aruncări (40%), iar Marie Skurtveit Davidsen una.

Golurile oaspetelor au fost reuşite de Kovanka Radicevic 6, Daria Dmitrieva 5, Tatjana Brnovic 3, Tamara Mavsar 2, Betchaidelle Ngombele 2, Barbara Lazovic 2, Itana Grbic 2, Tjasa Stanko 1, Allison Pineau 1.

Maja Vojnovic a avut 7 intervenţii (26,92%).

Au arbitrat Jelena Vujacic şi Andjelina Kazanegra, ambele din Muntenegru, iar delegat EHF a fost croatul Josip Posavec.

CSM Bucureşti va juca în sferturi cu echipa franceză Metz Handball, conform Agerpres.

„Meciurile astea au fost ca niște finale”

„Eu cred că este o bornă importantă pe care am atins-o astăzi, pentru un club care are 16 ani de existență. Acest al 9-lea an de calificare succesivă în sferturile de finală cred că este un lucru important. Nu trebuie să sărbătorim foarte mult, dar acest lucru trebuie gustat. Cred că este important să bifăm aceste momente”, a declarat Adi Vasile, antrenorul celor de la CSM București, la finalul partidei.

„Cred că nu a fost o dublă manșă deloc ușoară, chiar dacă victoria din tur cu 30-24 ne-a pus într-o poziție bună. Pe lângă faptul că ne-am dorit calificarea, am vrut să ieșim învingători din acest meci și să ne bucurăm cu o atmosferă superbă. Două meciuri cu presiune.

Meciurile astea au fost ca niște finale, pentru că sunt eliminatorii, foarte complicate. Acum că am intrat în sferturi, abia acum putem să vorbim de Final Four. O să fie o luptă foarte puternică, grea și complicată. Cu siguranță Metz este o echipă puternică. După cum vedeți, nivelul Ligii Campionilor arată 10-12 echipe puternice. Ne respectăm adversarul, dar astăzi este doar despre a savura această victorie”, a mai spus tehnicianul.