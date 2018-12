Cronica unei zile de sărbătoare, cu bune și cu rele. Galerie foto

Centenarul. România la 100 de ani. 1 Decembrie. A fost cea mai așteptată zi de majoritatea românilor. Fiecare român, în localitatea în care trăiește sau s-a întâmplat să fie, a încercat, în ciuda gerului extrem, să prindă cele mai frumoase și spectaculoase momente. Evenimente dedicate Centenarului au avut loc peste tot în țară și în lume, chiar și acolo unde trăiesc doar doi români, însă centrul acestora a fost în București, Alba Iulia și Focșani. În Capitală, ceremoniile au avut loc la Arcul de Triumf. Au defi lat 4.000 de militari români și străini, cu 200 de mijloace tehnice și 50 de aeronave.





Oamenii au început să vină în zona Arcului de Triumf cu o oră și jumătate înainte de începerea grandioasei parade. Mai greu a fost accesul deoarece peste tot era restricționat. Prin urmare, cei care au vrut să prindă un loc în față au început să alerge pe străduțe, să prindă o portiță. Pe acolo circulau și vânzătorii ambulanți de steaguri și nu le-a mers rău. Părinții care erau însoțiți de copii le povesteau acestora despre Marea Unire, dar și despre ce urmau să vadă și ceea ce îi interesa mai mult pe cei mici: avioane, tancuri, militari și chiar și câini. Pentru că au fost și patrupede cu grade. Un câine a fost vedetă, a pozat mândru de pe o mașină în defilare.

Altul, Șuier, specializat în găsirea bombelor, a stat la sol, cu tricolorul la gât și pe ham, dar s-a bucurat de toată atenția și afecțiunea oamenilor. S-a lăsat fotografiat cu toată lumea care dorea și executa cu entuziasm comenzile pe care i le dădea instructorul. La intrarea în piață controalele au fost severe și s-au făcut cozi imense, dar nimeni nu s-a declarat revoltat. Părinții chiar le explicau copiilor că este bine că se fac aceste controale deoarece ei vor fi în siguranță. Pentru a nu lăsa frigul să-i pătrundă, toți dansau și săreau în ritmurile melodiilor populare și patriotice care răsunau în difuzoare agitând steagurile tricolore.

Când avioanele au început survolarea, când se auzeau salvele de tun, când au intrat coloanele în zonă entuziasmul a atins cote maxime, copiii erau fascinați. Pentru ei era un spectacol măreț, pentru veteranii cu ochii în lacrimi era o filă a istoriei pentru care ei, peste ani, au stat sub ploaie de gloanțe și schije. Mâna aproape uscată a bunicului care a mângâiat Tricolorul desenat pe fața copilului reprezintă puntea între generații și, poate că și o promisiune de viitor.

Celebrele F16 nu au putut decola!

Deși pregătirile și repetițiile pentru parada militară destinată Centenarului au fost intense, tot s-au înregistrat o serie de probleme. Defilarea a fost deschisă de trei elicoptere militare, care au purtat tricolorul pe deasupra Arcului de Triumf. Însă aeronavele care trebuiau să închidă momentul aerian - celebrele F16 - nu și-au mai făcut apariția pe cer. Motivul? Nu au putut decola, întrucât pistele erau înghețate.

Copii români atacați cu pietre la Budapesta

Un incident de-a dreptul incredibil s-a petrecut la Budapesta, incident care riscă să stârnească un noi tensiuni diplomatice între România și Ungaria. În dimineața de 1 Decembrie, un autocar cu elevi români a fost atacat cu pietre, pe un bulevard din Budapesta. Potrivit Antena 3, în autocarul înmatriculat în judeţul Vâlcea se afla 48 de persoane, dintre cinci adulţi însoţitori şi 43 de copii.

La un moment dat, autocarul a oprit în parcarea din faţa unui muzeu din Budapesta, iar toţi copiii şi însoţitori au intrat în muzeu. La întoarcere, şoferul autocarului a observat că unul dintrea geamurile autocarului a fost spart cu o piatră.

Pana tancului

Nici la sol nu au lipsit incidentele: un tanc s-a defectat chiar în timp ce se îndrepta spre paradă, blocând astfel alte blindate și vehicule militare. Una dintre șenile se blocase, iar militarii s-au strofocat, fără succes, să o repare... cu un baros. Un militar din garnizoana Râmnicu Vâlcea a avut nevoie de îngrijiri medicale în timpul manifestărilor, fiind preluat de o ambulanță și transportat la spital. Acestuia i s-a făcut rău din pricina frigului.

Tratați cu spatele!

Atât la București cât și la Alba Iulia, mai multe persoane aflate pe traseu s-au întors cu spatele, în semn de protest, în timpul defilării unor subunități de jandarmi. De asemenea, în Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca, mai multe persoane au afişat bannere cu mesaje de protest faţă de Jandarmerie şi PSD. Pe bannere erau scrise mesaje: „Anul 101. România europeană fără corupţi la putere”, „Cinste înaintaşilor! Ruşine nouă! În an centenar, România are un premier agramat controlat de un infractor. #Îndrăzneşte să crezi”, „În an centenar, Jandarmeria a reprimat brutal protestul paşnic a 100.000 de români. Să vă fie ruşine!” au fost afişate, sâmbătă, în Piaţa Avram Iancu în timpul ceremoniilor de Ziua Naţională. Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf nu a fost lipsită de incidente. Mai mulți protestatari #Rezist au reușit să producă un conflict. Aceștia au îmbrâncit un alt participant la defilare, acuzându-l că este jandarm îmbrăcat în haine civile venit să îi provoace.

