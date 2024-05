Social Crocs, pe primul loc în topul celor mai populare branduri de modă din lume







Crocs ocupă primul loc în topul celor mai populare branduri de modă din lume. Mărcile de modă și frumusețe urmăresc să creeze o conexiune emoțională cu consumatorii, atrăgând atât clienți noi, cât și păstrându-i pe cei „vechi”. Un studiu realizat de agenția de marketing Red C a arătat că 82% dintre cumpărătorii online preferă să cumpere de la mărci pe care le cunosc deja. BusinessFinancing.co.uk a analizat datele de căutare Google din 2021 până în 2023 pentru a identifica cele mai populare mărci de consum din întreaga lume.

Crocs, pe primul loc

Crocs a câștigat cea mai mare popularitate la nivel global în rândul mărcilor de modă, ocupând primul loc în 23 de țări. Marca, cunoscută pentru designul său unic și confortul extrem, a raportat un venit net global de aproximativ 3,96 miliarde USD în 2023. Colaborările brandului cu firma de modă de lux Balenciaga și colaborările cu designeri de top au contribuit la creșterea popularității sale.

New Balance, pe locul doi

New Balance a urcat pe locul al doilea în topul celor mai populare branduri de modă la nivel global, clasându-se pe primul loc în 18 țări. Se spune că brandul este „mai cool decât era acum zece ani”, iar pasionații de adidași caută cele mai noi modele ale brandului. În 2022, New Balance a obținut un venit record de 5,3 miliarde USD, o creștere mai rapidă a vânzărilor decât concurenții mai mari precum Nike și Adidas. CEO-ul Joe Preston a proiectat anterior că veniturile ar putea ajunge la 10 miliarde USD în următorii câțiva ani.

Alte branduri populare

LVMH a înregistrat cea mai semnificativă creștere a popularității, clasându-se pe primul loc în 14 țări, urmat de casele de modă de lux Burberry și Hermes. LVMH rămâne cea mai valoroasă companie de lux din lume, pe baza capitalizării de piață și a veniturilor, fiind cunoscută mai ales pentru portofoliul său extins de mărci de înaltă calitate, pentru angajamentul față de sustenabilitate și pentru măiestria excepțională. Combinația dintre expertiza tradițională, creativitatea și inovația organizației a făcut din LVMH un ambasador global al luxului francez și un simbol al măiestriei superioare franceze.

Levi Strauss & Co. a înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative ale popularității în SUA și în Regatul Unit, cu o creștere de 85 % de la an la an în SUA și de 16 % în Regatul Unit. Blugii brandului au câștigat o popularitate durabilă datorită calității ridicate, designului atemporal, statutului iconic, confortului și versatilității lor.

Pentru a determina ce mărci au câștigat sau au pierdut popularitate în 2023, analiștii de date de la BusinessFinancing.co.uk au analizat variația procentuală a căutărilor pe Google pentru peste 1.000 de mărci de consum la nivel mondial în ultimii doi ani.