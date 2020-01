Aceşti crocodili sunt unici în lume şi trăiesc în grote întunecate

Richard Oslisly, specialist în geoarheologie, care a făcut parte din echipa care a descoperit aceşti crocodili, a afirmat: „Când m-am apropiat cu lanterna în peșteră am vazut ochi roșii… crocodili! A fost în 2008. Doi ani mai târziu, am scos din grotă un prim specimen și am observat că era portocaliu”, își amintește Richard Oslisly.

Acest „crocodil cavernicol portocaliu”, care poate ajunge la 1,7 metri, este unic în lume și a fost observat numai în aceste peșteri din Gabon.

„Inițial, ne-am gândit că nuanța provenea de la alimentația lor, pentru că am observat că aceste reptile mănâncă lilieci portocalii”, a mai spus cercetătorul.

Printre primele ipoteze pe care oamenii de ştiinţă le-au emis în legătură cu culoarea ciudată a acestor reptile a fost „depigmentarea” cauzată de lipsa de lumină din aceste peșteri

O altă teorie avansată ceva mai târziu a fost efectul nociv al „guano”, o substanță rezultată de la excrementele liliecilor, la care aceste viețuitoare acvatice sunt expuse pe tot parcursul vieții lor subterane.

„Urina liliecilor a început să le atace pielea și să îi schimbe culoarea”, a explicat Olivier Testa, speolog și membru al echipei științifice.

Din 2010, Richard Oslisly, Olivier Testa și cercetătorul american Matthew Shirley și-au înmulțit expedițiile științifice pentru a afla mai multe despre acești crocodili ieșiți din comun.

„Credem că aceste câteva zeci de exemplare de crocodili s-au instalat în peșterile din Abanda în urmă cu aproximativ 3.000 de ani, ceea ce corespunde destul de bine cu o perioadă în care nivelul mării era scăzut, iar această zonă costieră aparținea uscatului”, a explicat Olivier Testa.

În întuneric total, aceste animale au supraviețuit cu o dietă specială. În grote nu există pești sau crustacee, așa că ei se hrănesc cu lilieci, lăcuste și greieri.

Potrivit cercetătorilor, această populație cavernicolă alcătuită din animale portocalii aparține grupului de crocodili pitici Osteolaemus tetraspis și a suferit unele „mutații”.

Însă, ADN-ul acestei populații cavernicole nu este suficient de diferit de cel al rudei sale pitice de suprafață pentru a deveni o specie nouă, după cum a explicat cercetătorul Matthew Shirley.

Totuși, aceste animale și-au dezvoltat propria „semnătură genetică”.

Deși crocodilul este o specie protejată în Gabon, Richard Oslisly pledează pentru ca situl în care se află grotele să devină un „sanctuar”, „complet protejat”.

„Mai sunt încă multe de descoperit în peșterile din Abanda”, a estimat geoarheologul care speră să dezvolte „turismul științific”, potrivit mytex.ro

Te-ar putea interesa și: