„Este încă un pas în procedura de declanșare a alegerilor anticipate. Noi ne dorim întoarcerea la votul românilor pentru că actuala majoritate parlamentară se opune reformelor pe care noi le-am inițiat în mai multe domenii și acest lucru se vede absolut limpede din toate încercările pe care această majoritate roșie din parlament încearcă toate încercările pe care le fac pentru a bloca multe dintre inițiativele pe care le-am adoptat noi în cele trei luni de guvernare.

Pentru a vă da un ultim exemplu, probabil așa cum bine știți, în Comisiile reunite de buget-finanțe au respins Ordonanța 1 din 2020, ordonanța guvernului care repara multe dintre aberațiile economice împotriva companiilor și împotriva mediului de afaceri adoptate prin monstruoasa Ordonanță 114.

Iată că se confirmă că toate încercările noastre de a repara ceea ce ei au stricat în trei ani de zile, inclusiv prin ordonanțe de urgență, sunt supuse riscului de a fi respinse pe repede înainte în parlament și de aceea este nevoie de o nouă configurație parlamentară, o nouă majoritate parlamentară care să asigure o guvernare stabilă pe termen lung, care să facă reformele necesare de care are nevoie România”, a declarat Dancă

În ceea ce privește votul pentru învestirea sau respingerea noului cabinet, Dancă susține că „Noi am avut ședința Biroului executiv de conducere a Partidului Național Liberal înaintea consultărilor derulate de președintele României, Klaus Iohannis. Am parcurs această etapă, urmează până luni să finalizăm celelalte proceduri, respectiv lista cabinetului și programul de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare să ne prezentăm în faţa parlamentului cu această listă şi cu acest program de guvernare pentru a fi pus în dezbatere şi pentru a fi supus votului parlamentului”.

Referitor la schimbarea miniștrilor din Cabinetul Orban, Dancă susține că „nu cred că vor fi surprize, există o echipă guvernamentală care a demonstrat în trei luni de guvernare competență, integritate, eficiență, multă dăruire de, să spunem așa, în serviciul public într-o cadență a activităților guvernamentale, așa cum nu a mai văzut România în ultimii ani și am reușit în trei luni de guvernare ceea ce alte guverne nu au reușit nici în patru ani să facă, vă reamintesc că în aceste trei luni de guvernare a fost abrogat recursul compensatoriu, am corectat măsurile nocive pentru economie din Ordonanța 114, am rezolvat problema rezidențiatului pentru medici și am adoptat în premieră pentru ultimii ani, un buget chiar la începutul anului care să dea posibilitatea autorităților locale să își desfășoare proiectele de investiții, iar mediul de afaceri să cunoască coordonatele economice bugetare principale în funcție de care sunt construite politicile guvernamentale.

Sunt lucruri pe care în fiecare domeniu am reușit să le facem în aceste trei luni de guvernare și cred că actuala echipă guvernamentală a dovedit eficiență și competență”.

Despre soarta alegerilor anticipate, Dancă punctează că „în continuare, suntem, să spunem așa în continuare dependenți de această majoritate roșie din parlament. Da, este adevărat și acest lucru trebuie să îl vadă românii că această majoritate roșie din parlament nu urmărește interesul cetățenilor, ci încearcă să se țină de scaunele, de fotoliile parlamentare până în ultima clipă.

Dacă ne întoarcem la ordonanța 1 din acest an – de ce vor ei să o respingă cu atâta rapiditate? Pentru că prin această ordonanță au fost înghețate indemnizațiile demnitarilor și ale parlamentarilor. Acest lucru îi deranjează foarte tare, atât de tare încât să respingă o ordonanță care aduce măsuri de corecție în domenii extrem de importante pentru economie. În sectorul energetic am abrogat taxa pe cifra de afaceri a companiilor din sectorul energetic care a adus la scumpirea energiei electrice şi a facturilor la utilităţi.

Am abrogat măsurile nocive împotriva administratorilor de fonduri de pensii și am salvat astfel Pilonul II de pensii administrat privat. Dar pe ei nu îi interesează aceste lucruri care sunt așteptate de români. Pe ei îi doare faptul că au fost înghețate indemnizațiile demnitarilor și nu vor să… nu vor alegeri anticipate, pentru că se țin cu dinții de fotoliile parlamentare”.

„Sunt prevederi constituționale, legale, care definesc acest calendar în momentul de față. Noi am adoptat, în ultima ședință de guvern, o ordonanță de urgență pentru a face corelări între aceste termene, cele din Constituție și cele din legislația electorală, astfel încât timpul să fie scurtat.

Sperăm ca această procedură să se deruleze într-un ritm rapid, pentru că România are nevoie de un Guvern cu o majoritate parlamentară nouă, solidă. Noi, dacă ne uităm pe proceduri, sunt necesare 60 de zile, este necesară consumarea unei perioade de 60 de zile, în care să fie refuzate două propuneri de guvern. Am intrat deja în această perioadă, iar după expirarea acestei perioade, președintele României poate dizolva Parlamentul, conform legislației electorale în vigoare, ar urma ca în 90 de zile să fie, după dizolvarea Parlamentului, în 90 de zile să fie organizate alegeri anticipate.

Dacă se adoptă ordonanța, dacă intră în vigoare ordonanța de urgență adoptată în ședința de guvern, în ședința de guvern din 4 februarie, acest termen poate fi scurtat la 50 de zile, astfel încât undeva, probabil în luna iunie, să aibă loc acest vot pentru alegerile parlamentare, înainte de termen”.

