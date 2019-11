4 noiembrie

Criza ostatecilor de la Teheran. Libertăți furate. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 4 noiembrie s-au născut Wilhelm de Orania, Loreta Swit, Cella Serghi, Ion Vasilescu, Horia Aramă, Traian Băsescu.

Nimic în “Kalendar” iar în calendarul creştin-ortodox este Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare. În “Vieţile Sfinţilor” am găsit că, mai sunt, pe 4 noiembrie, pomeniţi şi Sf. Mc. Nicandru, un episcop, dar şi un preot de rând, Ermeu.

„Evenimentul Zilei” din 4 noiembrie 1979, acum exact 40 de ani, a fost ocuparea Ambasadei SUA din Teheran de către iranieni. Probabil că astăzi este mare tămbălău la Teheran, după cum îi știu eu, doar am fost peste șapte ani printre ei.

Vedeţi, de obicei genul acesta de ştiri sunt incomplete. Gen: „un adolescent a intrat în sala de curs cu o armă automată şi a ucis 23 de persoane”, sau „un ofiţer a intrat cu revolverul din dotare în bază şi a ucis 9 militari”. Nu se spune niciun cuvinţel despre motive: exploatarea neomenească, discriminarea, dictatura şi tensiunea permanentă, vecină cu nebunia la care sunt supuşi cei care recurg la aceste gesturi extreme.

La fel şi cu ocuparea Ambasadei SUA din Teheran. Dar o să revin, mai târziu, aveți puțintică răbdare.

Libertăți furate

Dragi lupi, padawani și hobbiți, mă tot uit la filmele și documentarele din anii 50’, 60’ și 70’ ca să-mi dau seama când s-a ales praful de morala mic burgheză și când prostimea și-a proclamat vulgaritatea, mitocania și ignoranța ca valori ale societății.

Cred că am văzut mai mult de două sute de filme artistice și documentare. Am constatat cât de mult ni s-a schimbat viața, cum am fost amputați de unele lucruri. Le-am numit ”libertăți” pentru că este conceptul în numele căruia aș lupta pe viață și pe moarte. Cu oricine! Iată:

Libertatea de a fuma, oriunde și oricând. La sfârșitul anilor 60’ primul meu loc de muncă a fost la redacția ziarului ”Le Figaro”. Era un fum acolo, să-l tai cu cuțitul! Cum era și în bistroul de vis-a-vis de locuința mea, chiar și la cabaretul ”Crazy Horse” de pe bulevardul George V. Se fuma oriunde și oricând. Mai încercați și astăzi!

Libertatea de a nu purta cască sau centură de siguranță. Filmele anilor 60’ sunt un elogiu tinereții rebele, a goanei unei perechi de tineri frumoși pe o motocicletă puternică, de obicei un Harley. Fără cască! Cum nici James Dean, rebelul fără cauză, nu avea centură de siguranță în mașina lui de curse Porsche. Încă o libertate furată în numele ”protecției”!

Libertatea de a te duce singur la școală. Țin minte, cu emoție, cum am plecat, singur, către școală în prima zi de cursuri. Era mare rușine să te ducă cineva la școală! Excepție făceau cei avuți, unul-doi din fiecare clasă, pe care îi aduceau mămicile, sau tăicii cu mașina personală, o ”Volgă”, ”Moskvici” sau un ”Fiat”. Încă o libertatea la care a trebuit să se renunțe în numele ”protecției copilului”.

Liberatatea de a avea toată viața același loc de muncă. Generații întregi au ieșit la pensie, sau au murit, având toată viața un singur loc de muncă. Când, în anul 1975, am fost repartizat, împreună cu Gheorghe Gheorghiu la fabrica de pompe Aversa de pe Ziduri Moși, în Obor, a ieșit la pensie șeful CTC-ului de acolo. Cinci decenii și ceva de ani lucrase în același loc, de la vârsta de nouă ani: necalificat, ucenic, muncitor, maistru, subinginer. Așa era bine, așa se dădea o siguranță zilei de mâine! Eu am schimbat până acum 11 locuri de muncă și am activat în patru domenii complet separate. Nu pot să spun că mă simt bine, sau în siguranță!

Libertatea de a purta blănuri naturale. Filmele din anii 60 erau populate de femei frumoase care purtau blănuri naturale. Un accent de eleganță și de bun gust elitist. Dar, activistele pentru drepturile animalelor au reacționat violent, nu se știe de cine întărâtate. Poate de producătorii de blănuri artificiale. Așa a dispărut o întreagă industrie, pentru că ignorantele activiste nu știau că majoritatea blănurilor proveneau de la animale de crescătorie, nu se amenința stocul de animale sălbatice. Totuși erau și blănuri foarte scumpe, ale animalelor protejate, ca de exemplu, blana de leopard a Ceaușeascăi. A propos ce s-a făcut cu blănurile Ceaușeștilor? Cine le poartă? Bună întrebare!

Libertatea de a trimite telegrame și felicitări. Acum o lună de zile am avut o nuntă în familie cu temă: societatea dintre cele două războaie. Am vrut să fiu în ton cu epoca și m-am dus la Poștă ca să trimit fericitei perechi o telegramă de felicitare. După ce m-am făcut înțeles de funcționarele de la Poștă, au râs de mine, cine mai trimite astăzi telegrame când există ”cartea cu mutre”, FB! Cred că serviciul de telegrame mai există, dar proastele de la ghișeu nu știau unde au pus formularele, că nu le mai ceruse nimeni! După o jumătate de oră am considerat că cel mai inteligent trebuie să cedeze și m-am dus acasă ca să confecționez o felicitare pe temă, că nici acelea nu prea se mai găsesc!

7.Libertatea de… am constata că ”libertățile” care ne-au fost furate sunt mult mai multe decât șapte. Ne-au fost furate politețea și patriotismul. Ne-a fost furat respectul către cei mai în vârstă și femeia însărcinată. Ne-a fost furat dreptul de a afla adevărul. Ne-a fost furată cultura națională și înlocuită cu vulgarități și prostii. Ne-a fost furată melodia din muzică și înlocuită cu ritmuri sălbatice, tribale. Ne-a fost furat romantismul, iubirea și mândria de a forma o familie, dintre o femeie și un bărbat, de a viețui în liniște și pace, fără a fi amenințați în fiecare zi cu război și nenorociri. Ne-a fost furată libertatea de a avea sentimente naționale, de a fi mândri de marii oameni ai națiunii, de filosofii români, de exemplu, oricare ar fi ei. Ne-a fost furată politețea din școli și orașe, limbajul decent, parvenirea prin muncă, prin cultură și artă. Ne-au fost furate educația și învățământul. Ne-a fost furat simțul de solidaritate cu cei oropsiți de soartă, pe nedreapt. Ne-a fost furată prudența gestionării banilor și mândria și simțul mic burghez de a nu te împrumuta niciodată, mai ales de la bancă. Eu, familia mea, nu ne-am împrumutat niciodată. Mult, puțin, așa am trăit!

Dar cea mai importantă liberatea care ne-a fost furată este cea de a-L avea pe Iisus în viața noastră, permanent, fără intermediari. Ca model și sfătuitor. Eu când am îndoieli, nu mă hotărăsc la ceva, ca ultim argument mă gândesc: cum ar fi făcut Iisus în locul meu? O să ziceți că eu sunt un pustnic, unul în rodaj. Dar cine ne impiedică să devenim o națiune de ”pustnici”, poporul lui Dumnezeu? Regulile unei societăți civilizate și drepte există, sunt scrise de mii de ani! Deschideți Biblia, la cele Zece Porunci!

Știți, dragi lupi, padawani și hobbiți că nu sunt un bigot, cu atât mai puțin un ”fanatic religios”. Să nu confundăm religia cu credința, biserica cu credinciosul, anarhia cu regulile civilizate

Există un Singur Dumnezeu, creatorul Universului, al Pluriversului, al vieții și al omului, creat și evoluat tot din creația Domnului. Și Fiul și Sfântul Duh. Acesta este Crezul meu. Restul este adăugat, cum într-o soluție saturată apar alte cristale, la timpul potrivit.

Acum mă duc să deschid Biblia, cum fac aproape în fiecare seară, o fac la întâmplare, am un exemplar al Patriarhiei Române, ținut și sfințit la Mânăstirea Sinaia, acum 50 de ani, după cum arată ștampila de pe pagina de gardă, o să citesc câteva pagini, nu mai mult, că nu este roman, ci carte de învățătură și îndreptare.

Criza ostatecilor

Dar, altceva doream să vă spun. Ceva ce cunosc foarte bine, am cercetat și studiat problema la fața locului, mulți ani de zile. Am vizitat fosta Ambasadă a SUA din Teheran, am fost la locurile unde s-a filmat ”Argo”. Apoi am fost în deșertul Dasht-e-Lut, lângă Tabas, unde am văzut rămășițele calcinate ale nefericitei operațiuni ”Eagle Claw” cel mai mare eșec militar, operațiuni speciale, al SUA din timp de pace, mult mai mare decât dezastrul din ”Bay of Pigs” din Cuba. Mai mult, în biblioteca mea sunt peste nouă sute din cărțile aflate în Biblioteca Americană de la Teheran. Le-am salvat și le-am adus în țară. Alții au salvat oameni, eu am salvat cărțile, ele mai rămăseseră.

Au trecut exact 40 de ani. Constat că la fel ca în multe alte evenimente majore, vi se spun ”fake news” sunteți tratați ca niște proști care pot să înghită orice. Pe 4 noiembrie 1979 studenții iranieni împreună cu pasdarani în civil, cam cinci sute de persoane, sar zidul ambasadei și ocupă Ambasada SUA din Teheran, luînd între 52 și 66 de ostateci, cifrele diferă de la surse diferite. Era a treia oară în acel an când studenții ocupau Ambasada SUA. De obicei o făceu ostentativ, pentru câteva ore și apoi plecau, cerându-și scuze pentru deranj. Prima dată au făcut-o de Sf.Valentin, pe 14 februarie 1979, când au ocupat Ambasada SUA pentru trei ore. Atunci le-au declarat americanilor, cu multă dragoste, că trebuie să plece acasă, ocupația Iranului de către SUA trebuie să sfârșească. După acea dată personalul ambasadei a scăzut dramatic de la peste o mie de persoane, la doar câteva zeci.

Niciodată SUA nu a fost privită cu ochi buni de iranieni, nici măcar de Șah. Mereu SAVAK, poliția secretă, aresta, sau făcea dispăruți pe unii americani care își băgau nasul prea mult în treburile interne. Cam o duzină pe an. Șahul nu a uitat niciodată că americanii au provocat moartea tatălui lui și că au ocupat Iranul, de facto, începând cu anul 1942, pretextând că trebuie să securizeze rutele de aprovizionare către URSS. În Iran americanii aveau mai multe baze militare urișe, între care se evidenția baza de helicoptere de la Isfahan și stațiile de ascultare de la Djulfa. Sau insula fortificată Kish, paznicul Strâmtoarei Ormuz, prin care se intra în Golf.

Pretextul ocupării ambasadei, ”fake news” care vi se oferă este că iranienii au fost scandalizați de faptul că SUA a oferit asistență medicală Șahului, bolnav de cancer în faza terminală. Vedeți cât de perverși sunt? Cum să nu condamni pe monștrii iranieni care interzic dreptul la asistență medicală? Dar, ca întotdeauna, altul este adevărul.

Cu o săptămână mai devreme, la sfârșitul lui octombrie, ambasada SUA la Teheran a comunicat guvernului iranian că nu mai onorează comanda de 11,8 miliarde de dolari, plătiți în avans, pentru achiziționare din SUA, de către Iran, a unor avioane de luptă moderne, probabil F-14 Tomcats. ”Suma de 11,8 miliarde de dolari rămâne în cont, este înghețată până la clarificarea unor probleme curente” se spune în nota verbală.

Iranienii s-au gândit o săptămână ce să confiște și ei, în contrapartidă. Au găsit: amabasada! Așa au intrat în lațul oferit cu bună știință de către Zbigniew Brzezinski, a lui a fost lucrătura. Ca urmare a crizei ostatecilor, guvernul SUA a înghețat, de fapt, a confiscat, sume și proprietăți ale Iranului, din SUA și din alte țări, în valoare mai mare de 2.000 de miliarde de dolari. Ferme, pământuri, hoteluri, restaurante, lanțuri de magazine, uzine și fabrici, conturi bancare, etc. Numai chiria la hoteluri se ridică la 150 de milioane de dolari, lunar, care intră în bugetul SUA. Ca întotdeauna, nu a fost vorba de principii înalte, ci doar de spoliere.

Dar, cei puternici scriu istoria. Cum vor ei. Dar nu pe cea adevărată. Și fac filme. Poate ați văzut ”Argo” cu Ben Affleck, un film cu multe Oscaruri. Filmul este bun, bine jucat, dar nu are nimic comun cu adevărul. De exemplu toată operațiunea de salvare a antenei de spionaj SUA, cei șase refugiați la Ambasada Canadei, a fost opera amabasadorului canadian din Teheran, Ken Taylor. Care după cum a mărturisit, mult mai târziu, nu știa cum să scape mai repede de americani din ambasadă, erau pentru el niște castane fierbinți.

Îmi lipsește opereta

Vă spuneam, odată, că generația mea a fost crescută cu filme și pâine neagră, caldă. Să vă spun un secret, m-am săturat plenar de filmele actuale, marea majoritate americane, de proastă calitate, făcute pentru o lume de proastă calitate, de calitatea chinezească. Nu am putut să văd un film până la sfârșit, sigur, cu unele excepții.

Așa că mă îndrept către filmele dintre cele două războaie, cred că o să aleg un musical. Este genul cel mai apropiat de operetă, poate că musicalul este opereta tradusă în limba americană, și, dacă îmi lipsește ceva în pustnicia mea, este un spectacol de operetă. ”Sânge vienez”,”Liliacul”, ”Rose-Marie”, ”Văduva veselă”, ”Lysistrata”, ”Voievodul Țiganilor”, ”Vânzătorul de păsări”, ”Plutașul de pe Bistrița” etc etc. Le-am văzut pe toate la Opereta veche, cea de lângă Dîmbovița, de pe malul drept, cam unde este acum Piața Națiunile Unite, parkingul – frumoasa clădire a Operetei, o bijuterie arhitectonică, a fost dărâmată ca să facă loc blocurilor inepte. L-am văzut pe Dacian intrând pe scenă călare pe un cal alb, mândru ca în vis. Pe prefrumoasa Cleopatra dansând și cântând, ca o baiaderă. Pe Toni Buiacici și Constanța Câmpeanu, de o măiestrie artistică, dar și comică, perfectă. Și pe mulți alții, dar nu vă mai plictisesc, rămân în pustnicia mea cu amintirile mele, sunt frumoase și sunt ale mele – pentru toată lumea mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀ HOROSCOP 4 noiembrie 2019

BERBEC Ceva pare că te frânează, ca o parașută dechisă în spatele unei mașini de curse. Poate fi o intrigă bine pusă la punct sau pur și simplu ești foarte obosit. Trebuie să iei măsurile necesare! Se pare că îţi merge bine astăzi! O zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul trăirilor emoţionale. Sunt favorizate numai activităţile obişnuite, evită orice schimbare. Ai o idee, un proiect, sau important, sau la care ţii foarte mult, deci este important sentimental, şi nu ştii dacă eşti pe drumul cel mai bun. Ei bine, stelele spun că eşti! Pentru o buna parte din nativii din Berbec veselia, entuziasmul si buna dispozitie sunt coordonatele zilei de astazi.

TAUR Se pare că totul merge bine în această zi de început de săptămână. Ai chef de o plimbare prin oraş şi, poate, te întâlneşti cu prietenii, ceea ce îți face plăcere. Domeniul relaţiilor umane e avantajat. Dar, horoscopul tau indica astazi relatii armonice cu cei nascuti in semne de foc si aer si nefavorabile cu semnele de pamant si apa. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine.

GEMENI Fii mai reţinut, nu mai face eforturi mari, măcar azi, este începutul unei săptămâni dense și obositoare. Lasă proiectele faraonice pentru altă dată, pe seară odihneşte-te şi relaxează-te! Astazi esti prea energic si mult prea rapid în gândire pentru cei cu care discuţi. Zâmbeşte mult şi vorbeşte rar, foarte rar. Este o realitate şi trebuie s-o iei ca atare! Egoismul bine temperat te salveaza de deceptii. Cu toate că gandeşti prin o anumita logica, astăzi trebuie să-ţi urmezi mai ales intuiţia şi să laşi dialectica pentru altă dată; pentru că, probabil, adică sigur, interesele personale primează!

RAC Te grăbeşti inutil. Nu uita că graba strică treaba. Trebuie, numai, să ţii seama de diferenţe. De natura relaţiilor umane. De faptul că mulţi văd, puţini înţeleg, mulţi chemaţi, puţini aleşi! Zi plăcută și favorabilă pentru mai toate activitatile, dar nimic nu se poate asemui cu vizionarea unui film şi o cina la un restaurant bun, doar este luni, respectă-te și tu un pic, să începi bine săptămâna! Aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea poate trece repede, ca orice zi bună, fără nimic neplăcut, nimic care să te îngrijoreze!

LEU Astăzi ai speranţe, sau planuri care îţi poartă noroc şi te motivează spre petrecerea unei zi de luni echilibrate. O plimbare prin mall, sau un film pot încheia, pe seară, o zi plăcută! Dar ai probleme emoționale – ai răbdat până nu mai poţi! Conform manualului de fucţionare a zodiei Leului, trebuie să faci scandal, să dai cu pumnul în masă, să spargi pahare și mai ales să ragi ca leul în savană. Şi dacă zâmbeşti frumos şi taci din gură? O să obții mai mult! Cu toate că pare că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea!

FECIOARĂ Cheltuieşti prea mult şi până la urmă pe mici lucruri inutile. Azi, fără capricii, fii mai cumpătat! Spre seară, o veste, pe care o așteptai, de departe. Probabil un raspuns la o cerere a ta. Astăzi, fii cumpătat! Mai interesează-te şi de cele ale sufletului. Nu uita că nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp! Anumite zâmbete cu subanţeles si bătai pe umar te ajuta sa tragi concluzia ca lucrurile incep sa mearga spre bine, în cercul tău, în anturaj dar și in dragoste. Ține-o tot așa, se pare că ai găsit drumul bun!

BALANŢĂ Faci planuri, îţi vin idei, te decizi să acţionezi! Te simţi pregătit. Atenţie, nu repeta greşelile din trecut, oamenii sunt aceiaşi, deci tu trebuie să ai o noua abordare, o nouă strategie. Fii prudent şi precaut, când conduci maşina, traversezi strada, pedestru fiind şi mai ales în convorbirile la telefon! De la o vreme ai părerea ca toată lumea are ceva de impartit cu tine. Nu este adevărat! Adevărul este că… lasă, ți-l spun altă dată!

SCORPION Pentru un procent mare din zodie este o zi de luni bună. Trebuie să fii mai optimist şi să zâmbești mai mult. Prietenii îţi sunt aproape, ca întotdeauna, dușmanii sunt la fel de ostili! Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile pe termen lung în relaţiile sentimentale făcute astăzi se vor dovedi, paradoxal, foarte profitabile! Leagă-te la cap, pentru ca o să te doara! Ceva migrene astazi din cauza unor tensiuni neaşteptate în anturaj. Le rezolvi cu diplomatia tipic scorpionească și treci mai departe. Nu te repezi sa tragi concluzii dupa barfe, zvonuri si intrigi.

SĂGETĂTOR Astăzi ai un bun simţ al umorului. Acest lucru te ajută să eviţi conflictele şi discuţiile tăioase printr-o glumă bine plasată. Mai multă atenţie la forma fizică, poate să mergi la sală? Se poate spune, dupa configurația astrologică, ca te bucuri de o zi întreagă de influenţe favorabile în sensul ca nu o sa ai nici un necaz mare! De ceva timp incerci sa faci fata unei enervari fară motiv. Probabil este doar presiunea atmosferica, încălzirea globală și minciunile din presă.

CAPRICORN Conjunctură avantajoasă activităţilor legate de administrație, justiție și structurile de forță. Ziua favorizează nativii care activează în acele domenii și, poate, o surpriză plăcută! Sunt multe de făcut astăzi. Totul s-a aglomerat, s-a bulucit – aşa este viaţa! Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu spiritul tău perfecționist care este o calitate zodiacală caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care, de asemenea, te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si poate aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investeşti!

VĂRSĂTOR O zi de luni în care nu trebuie să te lași descurajat de nerealizări sau de întîrzieri. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni. Este posibilă o schimbare , obiectivă, a situaţiei. Ai făcut o evaluare la sericiu, sau un proiect şi astăzi ai un bun simţ al umorului negru. Acest lucru te ajută să eviţi conflictele şi discuţiile tăioase printr-o glumă bine plasată. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi să ieși in oras fara bani si carti de credit. Plimbă-te, nu cheltui!

PEŞTI Atenţie la mişcările greşite, atât la propriu cât şi la figurat. Micile incidente şi gafele comice pot puncta ziua de astăzi, dar nu sunt obligatorii, pentru că prevenit, înseamnă pregătit! Este posibilă o schimbare fortuită, obiectivă, a situaţiei. Din trecutul tău apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, colegilor sau a prietenilor. Nu te baga in sufletul și problemele altora. Oferă-ți ajutorul numai dacă este cerut cu insistență. Pentru un timp este bine să păstrezi judecățile de valoare si proverbele pentru uzul propriu.

