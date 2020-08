„Autoritățile au folosit forța împotriva cetățenilor lor, care cer o schimbare în țară. Trebuie să sprijinim poporul belarus în dorința sa de libertate”, a spus premierul polonez Mateusz Morawiecki într-o declarație publică.

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a condamnat la rândul său violențele care au urmat alegerilor prezidențiale din Belarus, în timp ce autoritățile electorale de la Minsk au provlamat victoria zdrobitoare a președintelui în exercițiu, Aleksandr Lukașenko.

Violence against protesters is not the answer #Belarus

Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld.

