Criză de muncitori în Ucraina. Companiile angajează femei și adolescenți

Criză de lucrători în economia ucraineană, în condițiile în care războiul provocat de Rusia durează de peste doi ani. Companiile caută înlocuitori pentru bărbați, în rândul femeilor și a adolescenților.

Pe măsură ce războiul epuizează forţa de muncă, companiile încearcă să acopere lipsurile din domeniile critice. Acestea au început să angajeze femei, în posturi destinate, tradițional, bărbaților. De asemenea, se fac recrutări din rândul adolescenților, al studenților și al pensionarilor.

Milioane de ucraineni, în mare parte femei şi copii, s-au refugiat în străinătate de frica războiului. Pe de altă parte, numeroși bărbați au fost mobilizați în armată și luptă pe front, împotriva rușilor. În acest context, Ucraina se confruntă cu o criză a locurilor de muncă care ar putea pune în pericol viitorul economic al țării.

Lipsa angajaților pentru sectoare economice cheie ar putea pune în pericol creșterea economică și redresarea postbelică. Ucraina a pierdut peste un sfert din forţa de muncă autohtonă de la începutul războiului, pe 22 februarie 2022. Informația apare într-o analiză a Băncii Centrale de la Kiev. Aproape 60% dintre companii au spus că au probleme cu recrutarea muncitorilor calificaţi, arată un sondaj al Ministerului Economiei.

Metinvest, unul dintre cei mai mari angajatori din Ucraina are aproximativ 4.000 de posturi vacante.

