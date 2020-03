Povestea lui Sergiu Ion Ciobotariu poate sta oricând de pildă pentru alți semeni. Locuiește într-o colibă la marginea Iașului, împreună cu soția și cele două fetițe. De curând, nevasta a născut un băiețel, iar încercarea lui Sergiu de a ajunge la maternitatea din oraș s-a transformat într-o aventură pe cinste.

Chiar dacă din „Dallas”, cartierul mărginaș în care locuiesc oameni greu încercați, până în centrul orașului nu este foarte mare distanța, Sergiu Ion Ciobotariu spune că nu a avut bani nici măcar pentru un bilet de tramvai. De fapt, zice bărbatul, „am încercat să iau un tramvai, dar nu m-au lăsat”.

Și cum de taxi nici nu putea fi vorba, Sergiu Ciobotariu s-a întors acasă, a luat calul și… i-a dat pinteni până la maternitate!

Drumul a fost plin de „obstacole” polițienești. „Prima dată m-a oprit un echipaj de Poliție. I-a fost milă de mine și m-au lăsat să plec. Pe urmă m-a oprit un echipaj de la Poliția Locală. Au râs de mine, m-au luat la mișto. Mai apoi m-a mai oprit un alt echipaj, au fost de treabă. Nu m-au amendat. Au înțeles că am o urgență și nu am avut altă variantă”, a declarat Sergiu Ciobotariu pentru BZI.

„În fiecare zi plec la muncă cu calul… Fac cam 30 de lei pe zi, nu mai mult. Când am aflat că a născut, am mers să-i duc de mâncare. Tot ce fac, fac pentru copii. Am trei acum, am nevoie de o casă. Trăim greu, dar nu avem ce face… muncesc cât pot”, a mai povestit tânărul.

Dacă vă întrebați ce s-a întâmplat cu calul cât timp stăpânul a stat în spital, ei bine, animalul a păscut liniștit iarna crescută în curtea maternității.

