Ion Cristoiu, despre viitorul presei în România: „Vom ajunge să vorbim prin semne”

Jurnalistul Ion Cristoiu a făcut o scurtă radiografie a viitorului presei românești, într-un interviu unic acordat lui Adrian Sârbu.





Cristoiu spune că peste 50 de ani presa se va reduce „la nivel de dat din mâini”, pe fondul unei goane continuie de a simplifica viața și textul.

„S-a redus tot mai mult textul, Twitter e deja Balzac, presa se va reduce să vorbim prin semne, e o goană, o tendinţă la a simplifica viaţa, textul, de a nu mai gândi. Dacă se poate să consume repede titlul, ce ţi-a dat ăla. De exemplu emoticoanele, nu îmi vine să cred. Cum ar arăta Luceafărul lui Eminescu cu emoticoane”, a spus Cristoiu, potrivit Mediafax.ro.

„La nivel de dat din mâini. Cred că se reduce. În sensul acesta. Cad săptămânalele, cad articolele mari. Totul este în materie de presă tot mai expeditiv”, a răspuns Ion Cristoiu la întrebarea unde se va afa presa peste 50 de ani.

„Trăim într-o ţară care emană proză în fiecare zi. Am la mine un carneţel şi în el îmi notez tot ce văd, apoi am un carneţel mai mare. Sunt consemnările şi apoi fac din el proză la 2009. Mai am încă 10 ani de caiete de scris. România este o ţară pentru satirici extraordinară, care pune la dispoziţie fapte pe care nu le poate inventa”, a mai spus Cristoiu în interviul acordat lui Adrian Sârbu.

Primele imagini din interior noii Catedrale! Altar poleit in aur, fantani arteziene, lifturi de 105.000.000 euro!

Pagina 1 din 1