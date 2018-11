Cristoiu intervine în scandalul Dragnea-Iohannis! ACUZAȚII pentru șeful PSD: „Bate câmpii, o să vină cu o valiză plină cu fantezii”

Jurnalistul Ion Cristoiu a analizat joi seara, la Antena 3, scandalul momentului în politica din România. Acuzațiile devastatoare lansate de Liviu Dragnea la adresa președintelui Klaus Iohannis l-au făcut pe Cristoiu să spună că liderul PSD „bate câmpii”.





„Nu am înțeles ce a vrut să facă Dragnea. Este o prostie. În primul rând bate câmpii, în această conferință de presă. Iohannis se teme de acțiuni. Dragnea n-a făcut nimic...O să vină cu o valiză plină de fantezii. Să ceară redeschiderea dosarului: dar mi-e teamă că n-o să o facă, pentru că domnul acela Tiberiu Nițu era PSD-ist. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat, joi, un atac fără precedent în direcţia președintelui Klaus Iohannis. Dragnea l-a numit pe șeful statului „infractor” și un politician „întors cu cheița”. Mai mult, liderul social-democraţilor a susţinut că Iohannis este „tonomatul statului paralel”.Dragnea a dat detalii despre dosarele președintelui. „Iohannis spunea că nu a avut niciun dosar penal. Nu a avut unul, ci nouă, care sigur că au fost clasate. Doar nouă au ieșit, cine știe câte vor mai fi. Iohannis a știut despre dosare, mai ales despre unul dintre ele, care are legătură și cu Lazăr. Ne-a mințit și Augustin Lazăr când se arăta indignat că existau protocoale. El știa și semnase”, spune Liviu Dragnea.

