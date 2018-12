Cristoiu dezvăluie care este MIZA CEA MARE de pe scena politică românească: „E un BALAMUC”

Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat, în cadrul emisiunii moderată de Sandra Stoicescu, că pe scena politică din România este un adevărat „balamuc”.





Jurnalistul EvZ a subliniat că miza cea mare în acest moment este capul lui Liviu Dragnea, însă plecarea sa de la șefia PSD nu va schimba cu nimic situația.

„E un balamuc. Îl vor da jos pe Dragnea, că asta își doresc. De fapt, adversarul politic este PSD, nu Dragnea. Ei acum li s-a înverșunat pe Dragnea”, a declarat Ion Cristoiu.

Într-o notă amuzantă, Ion Cristoiu subliniază că președintele Iohannis „își dispută o femeie cu Dragnea”, făcând referire la Viorica Dăncilă:

„E senzațional. Nu cred că există în proză un moment așa de comic. Părerea mea este că domnul Iohannis este un bărbat care își dispută o femeie, cu Dragnea. El are reacții cum e Dăncilă în raport cu el și cu Dragnea. Textul este de parapsihologie. Iohannis e ranchiunos, de aceea este și problema cu Olguța Vasilescu.” Jurnalistul a făcut referire și la conflictul pe care Iohannis îl are în momentul de față cu Viorica Dăncilă, subliniind că la mijloc este „ranchiuna”: "Klaus Iohannis este scos din minţi pentru că Viorica Dăncilă l-a pârât pe el la CCR, dar nu numai atât. I-a dat un telefon şi n-a venit ea să-i explice? Să vină să îi explice, să îi povestească. Relaţia lor este de Shakespeare. Toată lumea s-a întrebat de ce a acceptat-o. Probabil că, prima dată când s-a dus, ea s-a dus ca o persoană feminină. Uneori, femeile, din instinct: "ce mai faceţi şefule? vă fac o cafea? ce frumos vă stă cravata!". De-aia a acceptat, i s-a părut că gata, "Viorica Dăncilă, de acum încolo, vine şi este secretara mea". Viorica Dăncilă se poartă aşa şi cu Dragnea. Şi-a dat seama că nu e chiar aşa de docilă şi azi l-a scos din minţi. "Cum, domnule, Viorica Dăncilă să mă pârască şi să nu vină?". Pe el l-a scos din minţi şi altă chestie: de ce Juncker a ţinut-o de mână. Pe Iohannis nu l-a ţinut niciodată Juncker de mână. Ne întoarcem. Mecanismul e simplu. Dacă încercaţi să judecaţi politic omul, mai greşim. Crezi că sunt calcule, jocuri. Nu are niciun joc. El este în funcţie de ranchiuna de moment. Principalul instrument era cel pe care l-a folosit Viorica Dăncilă, prima dată: Șefu, am o problemă. E frig afară, nu-i numiţi?!", "Bine, îi numesc". Cum adică, îl pârăște pe el la CCR? Ştiţi unde se vede modul ăsta? În răspunsul cu CNCD-ul", a spus jurnalistul.

Jurnalistul l-a criticat dur pe președintele Klaus Iohannis, despre care a spus că discursurile sale sunt, de fapt niste texte primite ca atare și pe care nu și le asumă.

„Putem face un studiu pe textele președintelui. Președintele nu-și asumă textele...președintele colorează textele, adică doar pune accentele”, a spus Cristoiu.

