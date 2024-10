Monden Cristina Șișcanu câștigă mai bine decât Mădălin Ionescu. Cum a reușit să aducă mai mulți bani în casă







Influencerița Cristina Șișcanu a dezvăluit că, în ultimii ani, câștigă mai bine din online și alte afaceri decât Mădălin Ionescu din televiziune.

Prezentatoarea TV câștigă mai mult decât soțul ei

Într-un interviu, Cristina Șișcanu a dezvăluit cum a ajuns să câștige mai mulți bani decât Mădălin Ionescu, care este un prezentator TV de succes.

Cristina și Mădălin au o relație de 13 ani. Ei au împreună o fetiță, Petra. Mădălin mai are doi copii, dintr-o relație anterioară, Ștefania și Filip.

Cei doi sunt foarte activi pe rețelele sociale, unde împărtășesc detalii despre viața lor de familie. Într-o astfel de postare au vorbit deschis despre faptul că femeia aduce mai mulți în casă.

Cristina Șiscanu câștigă bani din mai multe surse

Deși Mădălin Ionescu are un salariu mai mare în televiziune, Cristina are și alte venituri provenite din afacerea proprie și din activitatea online. Astfel că ea a ajuns să depășească veniturile soțului ei.

„În ultimii ani, nu mai știu, nu pot să fac un calcul acum, dar…într-adevăr. Îți dai seama, în mare parte din ani, el a câștigat mai mult. Însă, dezvoltându-se și partea asta de online, eu lucrez și în televiziune, mi-am făcut și o firmă prin care derulez diverse activități, eu câștig mai mulți bani. E adevărat”, a declarat Cristina Șișcani, pentru viva.ro.

Femeile sunt mai bine plătite decât bărbații, în online

Prezentatoarea TV a explicat că în domeniul lor, femeile sunt de multe ori mai bine plătite decât bărbații, mai ales dacă ne referim la mediul online.

Cristina primește mai multe colaborări cu branduri și alte oportunități datorită faptului că este femeie. toate acestea fac munca ei de pe rețelele de socializare, bănoasă, chiar mai mari decât ale lui Mădălin.

„Nu are de ce (n.r. să fie frustrat). În meseria noastră, care cumva e comună, femeile sunt mai bine plătite decât bărbații. E o chestie normală. Ok, dacă lucra el în altă zonă, la bancă sau în altă parte, atunci hai să zicem.

Suntem în acest business, dar, în televiziune, el e mai bine plătit decât mine, e adevărat. Însă, pe partea de online, eu am mult mai multe colaborări, că sunt femeie. Ăsta e un lucru foarte bun’, a declarat jurnalista.

Confortul, foarte important pentru cei doi jurnaliști

Jurnalista a ținut să sublinieze că soțul ei, Mădălin, rămâne “stâlpul familiei”. Cristina consideră că au muncit “cot la cot” cu Mădălin pentru a ajunge unde sunt astăzi.

«Mi-am amintit…eu, la începuturi, zic: „Doamne, vreau să ajung, la un moment dat, să lucrez eu și tu să stai mai mult acasă cu copiii. Să câștig eu mai mulți bani’. Nu degeaba am zis că, uite, am ajuns. Nu are nicio relevanță și nu are de ce să se supere. Mădălin este stâlpul familiei, el ne-a creat tot confortul pe care îl avem. Am muncit cot la cot», a încheiat Cristina Șișcanu.