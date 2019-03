Campioana a rupt tăcerea! Detalii cutremurătoare despre căsătoria cu zeul sportului. „Avea două amante”

Cristina Pîrv, în vârstă de 46 de ani, a reușit să scrie istorie în sportul românesc. Acestea a fost desemnată cea mai bună voleibalistă din istoria României. Cu toate că a reușit să facă performanță într-un domeniu în care se investește puțin și să aibă o carieră la care poate cei mau mulți visează, pe plan personal, viața ei a fost una extrem de zbuciumată.





Timp de 10 ani, Cristina Pîrv a fost căsătorită cu cel care, în 2015, a fost desemnat cel mai bun jucător de volei din istorie, Giba, cu care are și doi copii. Relația starurilor voleiului nu a fost așa cum se așteptau. Cei doi au divorțat recent, iar Cristina Pîrv s-a întros în țară.

Într-un inerviu acordat pentru GSP, sportiva a făcut mărturisiri despre căsătoria cu Godoy Filho, cunoscut lumii drept Giba. Se pare că povestea de dragoste dintre cei doi a luat naștere într-un moment delicat pentru Giba. În 2003, la un control pentru doping, acesta a fost depistat pozitiv la cannabis.

„A fost o perioadă ciudată. Eu sunt o persoană anti-fum, anti-drog, anti-alcool, anti-tot. Și mi-a fost greu să trec peste așa ceva. L-am văzut într-o pasă nasoală și i-am spus «eu te scot din pasa asta nasoală, dar nu știu dacă rămânem împreună». Pot să spun că am început foarte ciudat relația. (râde). El știa că eu aveam o imagine foarte bună și chiar a vrut să se retragă, ca să nu îmi strice reputația” a declarat fosta jucătoare profesionistă de volei.

„După ce m-am despărțit, m-am întors în țară. Eu am adus o valoare în cariera lui. Când am fost împreună, el era soțul Cristinei Pîrv, nu invers. Mie mi-a fost foarte greu după ce ne-am despărțit. Ca să nu cad în depresie, am urmat ceva cursuri și am apelat la un psiholog bun”, a povestit Cristina la GSP Live.

„Știu că soțul meu avea două amante, poate chiar și mai multe. Am dus-o un an după ce am aflat tot, dar după am pus punct. L-am creat într-un anumit fel în mintea mea, dar el era cu totul altceva în realitate” a dezvăluit sportiva.

„A fost condamnat la închisoare pentru că nu plătește pensia alimentară, urmează a 3-a condamnare. 20.000 de euro trebuie să îmi dea. Pensia alimentară nu este pentru mine, ci pentru copiii noștri” a mai spus Cristina Pîrv.

Jucătoarea a făcut parte din echipa națională de volei a României, participând la Campionatul Mondial din 1994, din Brazilia, la Campionatul Mondial din 2002, din Germania și la Campionatul European din 2001, din Bulgaria.

În 2006 s-a retras din activitatea sportivă după ce a obținut mai multe trofee: Romanian Championship (1989), Brazilian Superliga (2002), Italian Cup (2004), Italian Supercup (2003), Italian Vice-champion (2004), French Championship (2005), French Cup (2005).

LIVE VIDEO Suedia-Romania SE JOACA ACUM! Vezi meciul ONLINE

Pagina 1 din 1