Clubul finanțat de Primăria Capitalei a anunțat că Neagu a parafat pentru încă doi ani cu CSM București. Interul stânga se află deja la al treilea sezon cu formația din Capitală.

„Nu mai este un secret faptul că una dintre cele mai mari dorințe ale mele este să câștig Liga Campionilor cu o echipă din România. Am ales să rămân tocmai pentru că am încredere în acest proiect, în această echipă și am încredere că putem să transformăm în realitate acest vis. Sunt fericită sa joc în continuare în țară, în fața acestor suporteri minunați care îmi arată dragostea și aprecierea lor la fiecare meci, și îi asteptăm în numar mare la fiecare partidă, pentru că sprijinul lor înseamnă foarte mult pentru echipa noastră!”, a declarat Cristina Neagu pentru site-ul oficial al clubului.

PALMARESUL CRISTINEI NEAGU

La nivel international cu echipele de club și echipa națională

• Câștigătoare a Ligii Campionilor -2015

• Finalistă a Ligii Campionilor – 2010, 2014

• Medaliată cu bronz în Liga Campionilor – 2009, 2012, 2013, 2018 – cu CSM București

• Finalistă a Cupei EHF – 2008

• Medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale -2015

• Medaliată cu bronz la Campionatele Europene -2010

• Medaliată cu argint la Campionatele Europene de tineret – 2005

• Medaliată cu bronz la Campionatele Europene de juniori – 2007

Individual – IHF

• De cinci ori desemnată ”Cea mai bună jucătoare a lumii” – 2010, 2015, 2016, 2018.

• MVP–ul Campionatului Mondial -2015

• Cea mai bună marcatoare a Campionatului Mondial – 2015

• Aleasă în echipa ideală a Campionatului Mondial -2015

• MVP–ul Campionatului Mondial de Juniori -2006

Individual – EHF

• Aleasă de două ori ”Jucătoarea anului” – 2017, 2018

• Golgheterul all-time al Campionatelor Europene – 237 goluri

• Cea mai bună marcatoare a Campionatului European – 2010

• Cea mai bună pasatoare a Campionatului European – 2010

• Aleasă de trei ori în echipa ideală la Campionatele Europene – 2010, 2014, 2016

• De două ori cea mai bună marcatoare a Ligii Campionilor – 2015, 2018

• Aleasă de patru ori în echipa ideală a Ligii Campionilor – 2015, 2016, 2017, 2018.

• MVP-ul Campionatului European de tineret -2005

• Aleasă în echipa ideală a Campionatului European de Juniori -2007

Individual – Național

• De șase ori desemnată ”Cea mai bună jucătoare a țării” – 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018.

• MVP-ul Cupei României – 2018

• De două ori cea mai bună jucătoare a ”Ligii Florilor” – 2017, 2018

• Cea mai bună jucătoare româncă din Liga Florilor – 2019

• MVP-ul Trofeului Carpați – 2017, 2018

• Cea mai bună marcatoare a ”Trofeului Carpați” – 2006, 2015

