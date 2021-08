Cristina Cioran și-a luat, în sfârșit, fetița acasă. Încurajări pentru micuța Ema!

Născută prematur, micuța Ema a trebuit să stea la incubator o perioadă. Părinții ei aveau voie să meargă doar de două ori pe săptămână să o vadă.

Dar, totul e bine când se termină cu bine. Cristina a postat deja o fotografie cu o mână a fetiței ei și cu mesajul ”Ema, my love. Forța să fie cu tine”.

Actrița și prezentatoarea Cristina Cioran avea șapte luni de sarcină când a născut-o pe Ema, urmând apoi încercări pentru amândouă. Bebelușul a fost transferat la incubator, ca să se dezvolte în condiții optime.

Aparent, nașterea prematură a fost pusă pe seama unei toxiinfecții alimentare. Cristina Cioran și-a dat seama că ceva nu este în regulă și a sunat la numărul de urgență 112. A mers apoi la spital, unde a și născut-o pe fiica sa. „Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba. Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut. Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen.”, a povestit atunci Cristina.