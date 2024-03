Monden Cristina Cioran ar fi fost amenințată. A povestit tot ce s-a întâmplat







Cristina Cioran a declarat că a fost amenințată și că nu mai vrea să ascundă persoana care îi face rău de o perioadă bună de timp. Fosta prezentatoare a spus că nu îi plac amenințările și că va lua atitudine.

„De azi încep să vă dezvălui ceva din viața mea personală, ce s-a întâmplat cu mine și cine îmi face zile fripte. Mie nu îmi plac amenințările! Dacă sunt amenințată, reacționez!”, a scris Cristina Cioran pe contul său de Instagram.

Cristina Cioran s-a răzgândit

Deși părea hotărâtă să dezvăluie identitatea persoanei care a amenințat-o, ulterior, aceasta s-a răzgândit. Fosta prezentatoare TV a șters mesajele în care vorbea despre hărțuitor. Mai mult decât atât, ea a fost contactată de către reporterii Antena Stars și a spus că nu vrea să mai discute despre asta.

După postarea legată de amenințările primite, Cristina a publicat o imagine cu fetița ei, pe care o crește singură. În decembrie 2022, s-a despărțit de Alex Dobrescu, tatăl micuței. Între cei doi au existat mai multe momente tensionate, dar au decis să se împace de dragul copilului.

Cristina Cioran, despre relația cu Alex Dobrescu

„E foarte important ca fetița să își vadă părinții împreună. Și chiar zilele trecute eram unul lângă altul, noi doi, adulții, și ea în fața noastră, și când ne-a văzut atât de apropiați, eram fix unul lângă altul, a început să râdă cu gura până la urechi. Era atât de fericită. Ca să vezi, de fapt, că pentru un copil fericirea stă în lucruri obișnuite.”, a spus Cristina Cioran pentru Playtech.ro.

A încercat să salveze relația, dar n-a reușit

Fosta prezentatoare a mai povestit că relația ei cu Alex Dobrescu nu a mai mers, chiar dacă a încercat să o repare și să își mai dea o șansă. Aceasta a mai spus că ea și fostul partener au ars niște etape mult prea repede și că despărțirea a fost inevitabilă.

„Într-o relație care merge pe repede, dacă treci de primul an jumate, doi ani jumate, ea e bună. N-am trecut! Noi am fost împreună 2 ani și 4 luni, am făcut un copil, deci am ars niște etape. Poate că, dacă nu le ardeam așa repede pe toate, lucrurile erau mai bune. Dacă în momentul în care ceva se deteriorează într-o relație, iar tu simți, ca femeie, nu spui atunci pas, o să fie din ce în ce mai greu. Eu am așteptat, am sperat ca să se repare ceva, dar ceva odată stricat nu se mai poate repara, din păcate”, a spus ea.