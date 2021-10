Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi în cadrul unei emisiuni TV. ”Urlam și mă zbăteam, mă simțeam ca într-un film”

Cristina Cioran a trebuit să își lase fiica în spital o lună jumătate după ce a născut. Micuța a rămas sub supravegherea medicilor la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Municipal într-un incubator pentru a mai câștiga în greutate.

Vedeta nu poate să depășească momentul

”Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul în posesie. Era copilul meu, sufletul meu, într-un incubator. Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac. Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase.

Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme. Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam ca într-un film”, a povestit Cristina Cioran în cadrul emisiunii ”La Măruță”.

Familia a fost alături de actriță

Din cauza pandemiei, actrița nu a putut să fie alături de fetița ei în spital, dar familia și iubitul au susținut-o în fiecare minut. Cristina Cioran a declarat că fanii i-au dat putere să meargă înainte după ce multe mămici au încurajat-o și i-au povestit că au trecut printr-o situație asemănătoare.

”Îmi place că e bebelușul cu mine, 6 săptămâni a fost departe. În timp ce mă ducea targa către sala de nașteri, cineva îmi lua test Covid. (…) Eram plină de sânge, într-un maieu, urlam și mă zbăteam pe tavă. A doua zi mi-a venit rezultatul testului și am putut să văd copilul care era în incubator. După 3 zile, m-au eliberat, m-au trimis acasă. Nu au putut să mă țînă în spital, e spital suport Covid. Am luat-o acasă și e bine, sănătoasă, frumoasă, veselă și perfectă. A fost o perioadă foarte grea, îi mulțumesc familiei că m-a susținut și iubitului că nu m-a lăsat în starea aia. M-au ajutat și mesajele mămicilor, am primit peste 2000 de mesaje, nu mi-a venit să cred”, a mai mărturisit vedeta.