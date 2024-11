Monden Cristina Bâtlan, despre accidentul în care a fost implicat fostul soț: Nimic nu e întâmplător







Cristina Bâtlan, jurata de la Imperiul Leilor și patroana brandului Musette, și Roberto Bâtlan au fost căsătoriți timp de 26 de ani. Cei doi au divorțat, dar se înțeleg bine de dragul fiului lor. Ei au continuat să rămână asociați în afacerile pe care le-au făcut în timpul căsniciei.

Cristina Bâtlan încă face afaceri cu fostul soț

„În primul rând, am încercat să construiesc un business în relație și prin relație. Eu sunt asociată cu fostul meu soț la Musette și, chiar dacă suntem separați ca și cuplu, continuăm businessul într-un mod foarte corect, productiv și eficient. Altfel, este important să ai o relație cu un om care te înțelege, care funcționează în aceeași zonă pentru că vede implicațiile unui business, cât timp are nevoie un business pentru a fi eficient și de cât timp din partea ta are nevoie businessul”, a spus Cristina Bâtlan în urmă cu ceva timp, conform Ego.ro.

Fostul soț al juratei de la Imperiul Leilor a făcut accident

Recent, fostul soț al Cristinei Bâtlan a făcut accident. Milionarul a intrat cu mașina într-un alt autoturism în care se aflau doi polițiști în civil. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest și drugtest, ambele rezultate fiind pozitive.

Jurata de la Imperiul Leilor a transmis un mesaj după ce s-a aflat că fostul ei soț a făcut accident. Ea a a declarat că nimic nu este întâmplător în viață și că suferă pentru cei care nu reușesc să își găsească pacea. Aceasta a mai spus că fiecare moment trebuie luat ca o lecție.

Reacția Cristinei Bâtlan

„Dragii mei, totul în viață se întâmplă cu un motiv. Reușitele. Eșecurile. Momentele noastre de bucurie, dar și cele de deplină tristețe. Toate experiențele pe care le trăim sunt lecții și ele nu apar, se întâmplă cu un scop clar.Oamenii care vin și pleacă din viața noastră au și ei un rol. Oamenii dragi dispar sau suferă… nu controlăm totul chiar dacă ne-ar plăcea… Nimic nu e întâmplător! Așa că apreciez fiecare moment al vieții mele așa cum e el și îl iau ca pe o lecție care îmi luminează calea… Sufăr pentru cei care nu reușesc să își găsească pacea. Împărtășesc cu voi aceste gânduri, vă mulțumesc!”, a scris Cristina Bâtlan pe internet.