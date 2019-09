Cristiano Ronaldo a fost invitatul emisiunii „Good Morning Britain”, la ITV, al cărui realizator este Piers Morgan. În cadrul unui documentar, fotbalistul portughez a văzut în premieră imagini cu tatăl său, Jose Dinis Aveiro. Părintele lui Cristiano a fost alcoolic și a murit în 2005, la Londra, după ce i-a cedat ficatul. Fotbalistul a mărturisit că nu și-a cunoscut atât de bine tatăl.

Imediat după ce a văzut imaginile în care tatăl său îl lăuda, Cristiano Ronaldo a izbucnit în plâns.

‘He doesn’t see me receive awards.’

In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.

