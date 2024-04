Politica Piedone, despre retragere: Eu sunt for decizional







Cristian Popescu Piedone a conturat scenariul pentru alegerile din luna iunie. Candidatul la Primăria Capitalei a dat asigurări că nu se va retrage din această cursă și a criticat aspru acțiunile coaliției. Actualul primar al Sectorului 5 este convins că Gabriela Firea și Sebastian Burduja nu vor avea rezultatele așteptate de partidele care îi susțin.

Cristian Popescu Piedone, decis să nu abandoneze cursa

Reprezentantul PUSL a pus capăt speculațiilor, precizând că nu se va retrage din lupta pentru scaunul de primar general. Totodată, acesta a exclus un acord cu PSD. Cristian Popescu Piedone a subliniat că este singurul candidat “asumat”.

„Am văzut că s-a spus clar că Piedone se va retrage, că președintele PSD îl cheamă pe Piedone să negociem retragerea sa. Toată instabilitatea asta rapidă … sunt singurul candidat asumat care am spus că nu me retrag. Conducerea partidului mă susține și eu nu mă retrag. Cine să mă retragă? În partidul la care sunt președinte eu sunt factor decizional. E exclusă retragerea mea”, a precizat candidatul pentru Primăria Capitalei.

Critici legate de acțiunile coaliției

Cristian Popescu Piedone a menționat că PSD și PNL ar fi trebuit să vină cu propuneri separate de la început. În plus, reprezentantul PUSL a trasat scenariile pentru scrutinul din iunie, precizând că Gabriela Firea nu are șanse la alegerile pentru Primăria Capitalei, însă „este un europarlamentar bun”.

„Așa trebuia de la început, fiecare partid cu reprezentantul lui. Asta e adevărata democrație. Pentru mine absolut deloc, chiar mă favorizează, o să vedeți acest lucru. Cei care au intrat în cursă, Gabriela Firea și Sebastian Burduja, au intrat să salveze onoarea coaliției. Au intrat la sacrificii, eroi de sacrificiu. Firea pierde, dar este europarlamentar, domnul Burduja pierde, dar e un ministru de succes”, a adăugat acesta.

Cristian Popescu Piedone, despre eventualul eșec la alegeri. Se întoarce la afacerile de familie

Candidatul PUSL la Primăria Capitalei a explicat că, în cazul un care va pierde la alegerile din luna iunie, nu va fi afectat, având în vedere că nu a trăit din politică. De altfel, Cristian Popescu Piedone a declarat că se va întoarce la afacerile pe care familia sa le deține de mai mulți ani.

„Eu îmi joc cariera și și-o joacă și băiatul meu. Familia Popescu nu a trăit niciodată din politic. Dacă Piedone va pierde, își va crește nepoții și se va bucura de viață. Din ce trăiesc? Dinainte de ’90, familia mea deține câteva restaurante. Ne întoarcem la meseria de bază.

Îi voi servi la urne pe domnii care vor să câștige Bucureștiul. Experiența mea de viață, chiar dacă am trăit într-o familie respectabilă pe vechiul regim, ultimul rebel, adică eu, am ieșit puțin din decor, dar am revenit.”, a mai spus candidatul PUSL.