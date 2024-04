Cristian Piedone, prins cu minciuna. Liderul Sanitas: „Nu are susținerea sindicatului. Nu am promis nimic”

Cristian Popescu-Piedone, cel a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei, este contrazis de liderul SANITAS, Viorel Hușanu. El susține că nu îi este „consultant” în timpul campaniei elelctorale și nu i-ar fi promis actualului primar al Sectorului 5 București nicio „susținere”, însemnând voturile a 14.000 de membri sindicat.

Inițial prin intermediul Facebook, Cristian Popescu Piedone, candidat la Primăria Capitalei, a anunţat că SANITAS îl susţine, precizând că liderul acestui sindicat, Viorel Huşanu, îi este „consilier”. Ulterior, Popescu Piedone a revenit asupra calităţii pe care Huşanu ar avea-o în relaţia cu el, afirmând că acesta este „consultant”.

„În urma unei erori de redactare, menţionez ca domnul Viorel Huşanu NU ÎMI ESTE CONSILIER , CI CONSULTANT! Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti îmi susţine candidatura la funcţia de Primar General al Capitalei! Preşedintele SANITAS Bucureşti, domnul Viorel Huşanu, este, de astăzi, CONSULTANTUL meu pe domeniul Sănătăţii, NEINREGIMENTAT POLITIC”.

Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti are 14.500 de membri, medici, asistenţi medicali şi personal TESA. Vă mulţumesc pentru susţinere şi încredere!”, scrie politicianul semnând mesajul cu sintagma „primarul Piedone”, a transmis Piedone, pe pagina sa de Facebook.

Anunțul „triumfal” al lui Cristian Popescu Piedone, potrivit căruia Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti îi „susţine candidatura la funcţia de Primar General al Capitalei”, a fost contrazis rapid de liderul de sindicat, Viorel Hușanu. El a precizat că s-a întâlnit cu Piedone, dar nu i-a promis nimic, cu atât mai puțin voturile celor 14.000 de membri ai sindicatului. De altfel, președintele Sanitas a menționat că s-a întâlnit și cu medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul PNL-PSD la Primăria Municipiului București. În perioda următoare, oficialul Sanitas va avea întâlnire cu toți candidații pentru funcția de edil general al Capitalei.

„Nu am promis nimic, nu cred că putem noi să controlăm nimic. Eu am avut o întâlnire cu domnul Piedone şi zilele trecute cu domnul Cîrstoiu. Îmi doresc să am cu toţi candidaţii la Primărie - pentru că reprezint toate spitalele din Bucureşti şi este foarte important cine va fi primar atât la Capitală, cât şi la sectoare – şi în cadrul acestei întâlniri am discutat toate problemele pe care noi, cei de la SANITAS, le-am identificat în cele 19 spitale aflate în subordinea ASSMB", a precizat președintele SANITAS, Viorel Hușanu.