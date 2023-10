Cristian Popescu Piedone, probleme cu alcoolul. S-a luptat ani întregi cu acest viciu

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a recunoscut că a fost la un pas să fie dependent de alcool. El a povestit că băutura i-a făcut mari probleme și că a reușit cu greu să treacă peste. Acesta a mai spus că are păcate, dar că nu este în stare să omoare nici măcar o muscă.

„De peste 25 de ani, cu pauza în care am fost în vacanța la relaxare și mi-am recuperat fizicul. Condamnarea mea n-a fost un an și o lună, m-am eliberat. Șapte ani și jumătate a fost condamnarea mea, pentru că atât au durat procesele. În primul an m-am arestat singur acasă, nu mai ieșeam din casă. Dădusem și în patima alcoolului pentru că vroiam să scap de toate. Dar sfătuiesc să nu pună nimeni gura pe alcool. Pe moment uiți, ești zeu, ești zen, a doua zi dimineață vin demonii. Aveam senzația că ieșind pe stradă, sunt criminalul de serviciu. Am păcatele mele, dar nu am omorât o muscă”, a spus Piedone.

Soția nu-l mai lasă să bea alcool

Primarul sectorului 5 a mai spus că soția lui nu îl mai lasă să bea deloc tărie. Cu toate astea, el bea câteva beri pe săptămână. Piedone a mai spus că a început să bea din cauza problemelor cu care s-a confruntat, dar și a presiunii.

„Plus că i-am înțeles și pe jurnaliști. S-a vândut și Piedone. (…) Data viitoare dacă mă mai invitați, dă-mi bere. Sunt băutor de bere. Am interzis de la soție să mai beau tărie. Beau două berișoare odată la două zile, liniștit. (…) Am mai avut căderi în viață, dar așa ceva nu mi s-a întâmplat. (…) Singura pretenție a mea a fost să-mi dea salariul. Și nu e mult, vreo 80.000 de euro. Și, din păcate, tot eu trebuie să mă zbat. Trebuie să parcurg niște etape, cazul meu e fără precedent în România”, a mărturisit Piedone.

Cristian Popescu Piedone a fost ateu

În 1992, Cristian Popescu Piedone era ateu. El a realizat că există Dumnezeu într-o noapte de Paște. De atunci, viața lui s-a schimbat radical.

„Eu am intrat având crucea în mână în penitenciar și am ieșit cu ea în mână. Credința în Dumnezeu nu mi-am pierdut-o niciodată. Ce bagi în pământ, aia scoți. Acolo, Sus, e o curte de conturi. Și ți-o dă unde te doare cel mai tare, copil, familie etc. În 1994 am devenit credincios. Într-o noapte de Paști, când soția, olteancă, s-a dus la biserică să ia lumină. Aveam și până atunci ceva, îl recunoșteam pe Iisus, dar nu ziceam și eu vreodată Măicuța Domnului, apără-mă. Iulia s-a dus în acea seară la Sfântul Spiridon și a luat lumină”, a povestit edilul, potrivit rețeteșivedete.