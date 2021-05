Cristian Ghinea, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunţat, luni, că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă a fost depus oficial la Comisia Europeană. ”Am depus astăzi oficial PNRR”, a scris, Cristian Ghinea, pe Facebook, luni după-amiază. Într-un clip video, ministrul a explicat ce înseamnă PNRR şi care sunt principalele capitole ale documentului.

„Am trimis PNRR la Bruxelles, adică în sistemul informatic al Comisiei Europene. La ora 15.30 am terminat de upload toate cele 240 de fişiere care înseamnă acum PNRR, împărţit pe 30 de capitole (…) Este o muncă enormă pe care colegii mei din Minister au făcut-o, în ultima săptămână am stat aici până la 12 – 1 noaptea. Le mulţumesc tuturor pentru dedicare. Suntem aproape de capătul drumului. În acest moment, România are PNRR oficial depus”, a explicat ministrul Cristian Ghinea.