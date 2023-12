Cristian Bușoi, declarații de la summitul COP 28: „Industria europeană are nevoie de mai multă susținere”

Eurodeputatul liberal Cristian Bușoi vine cu un mesaj clar de la summitul COP28: Industria europeană are nevoie de mai multă susținere în fața schimbărilor climatice.

Cristian Bușoi a dat curs invitației Grupului Liberty (grup care deține combinatul siderurgic din Galați). Prin urmare, în calitate de președinte al Comisiei ITRE din PE, liberalul Bușoi a luat cuvântul în cadrul conferinței „Cut for the Future”.

„În cadrul Conferinței climatice COP28 de la Dubai, am avut onoarea să particip zilele acestea la mai multe evenimente și întâlniri de importanță majoră. La invitația Grupului Liberty, lider mondial cu o prezență solidă în România prin combinatul siderurgic din Galați, am fost invitat să vorbesc în calitate de președinte al Comisiei ITRE din Parlamentul European, la conferința „Cut for the Future”, alături de ministrul Economiei din Emiratele Arabe Unite, Abdullah bin Touq Al Marri, ministrul pentru Schimbări Climatice și Energie din Australia, Christopher Bowen, și Sanjeev Gupta, CEO Liberty Group”, a transmis eurodeputatul liberal.