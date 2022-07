Cristian Bușoi: Avem 20 de milioane de motive pentru recunoașterea Zilei Supraviețuitorilor de Cancer, în UE.

Cristian Bușoi a arătat că există 20 de milioane de motive pentru recunoașterea Zilei Supraviețuitorilor de Cancer, în UE.

„Intergrupul de Luptă împotriva Cancerului pe care îl conduc în Parlamentul European solicită instituțiilor europene să sprijine recunoașterea unei Zile a Supraviețuitorilor de Cancer în UE.

Într-o scrisoare adresată președinților Parlamentului European și Comisiei Europene și comisarului european pentru Sănătate, pe care am semnat-o împreună cu 62 de colegi din toate grupurile politice atragem atenția că, în UE, sunt 20 de milioane de supraviețuitori ai bolii, iar an de an, numărul lor crește. Viața acestor pacienți depinde de măsurile care să sprijine integrarea socială și de politicile de reintegrare a lor pe piața muncii. Avem așadar nevoie de o zi în care să sărbătorim victoria vieții asupra cancerul și în care să promovăm calitatea vieții supraviețuitorilor”, a spus europarlamentarul PNL, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Cristian Bușoi, Ziua Europeană a Supraviețuitorilor de Cancer este un pas foarte important pentru punerea în aplicare a obiectivelor Planului UE de luptă împotriva acestei boli.

Ziua Supraviețuitorilor de Cancer este deja recunoscută în mai multe țări

„Prin urmare, trebuie să luăm în considerare măsuri concrete, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, pentru ca supraviețuitorii să își îmbunătățească situația în următorii ani. Recunoașterea oficială a Zilei Supraviețuitorilor de Cancer va oferi UE o oportunitate unică de a aduce împreună pacienți, familii și prieteni ai acestora, medici și decidenți. Va deschide calea către dialog onest și dezbateri aplicate, care să ofere soluții pragmatice pentru lupta împotriva bolii și promovarea măsurilor din Planul european de combatere a cancerului, prezentat de Comisie în 2021”, a spus liderul PNL.

El a arătat că în scrisoarea pe care a trimis-o către Roberta Metsola, Ursula von der Leyen și Stella Kyriakides a subliniat că Ziua Supraviețuitorilor de Cancer este deja recunoscută și sărbătorită în prima duminică a lunii iunie în mai multe țări, cum ar fi SUA, Canada, India, Africa de Sud și Australia.

„Înființat în 2020, Intergrupul de Luptă Împotriva Cancerului din Parlamentul European a fost gândit de Coaliția Europeană a Pacienților cu Cancer (ECPC) pentru a asigura continuitatea activității Parlamentului European în domeniul cancerului. Intergrupul servește drept forum pentru ca deputații din toate partidele politice să se angajeze în dialog cu pacienții, supraviețuitorii cancerului, medicii, societățile științifice și medicale, instituțiile de cercetare și alte părți interesate”, a punctat Cristian Bușoi, în calitatea sa de președinte al Intergrupului de Luptă Împotriva Cancerului din Parlamentul European.