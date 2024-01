Cristi Borcea, pe urmele Biancăi Drăgușanu. Valentina Pelinel l-a dat de gol

Cristi Borcea își răsfață soția, fără să se uite la bani. Afaceristul și Valentina Pelinel au petrecut o vacanță de lux în Maldive. Astfel, cei doi avut parte de vreme bună și momente pline de relaxare împreună. Dincolo de această imagine ideală de cuplu, între cele două vedete există o diferență pe care Valentina nu ezită să o scoată la suprafață.

Cristi Borcea își depășește soția la acest capitol

Afaceristul a sărbătorit cu prilejul vacanței în Maldive, împlinirea celor 54 de ani. Cristi Borcea și Valentina Pelinel s-au bucurat din plin de câteva zile de relaxare presărate cu romantism și răsfăț.

Cu toate că s-a aflat în concediu cunoscutul afacerist nu a uitat de una dintre pasiunile lui: îngrijirea pielii. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că renumitul Cristi Borcea pune mult preț pe imaginea pe care o are. Mai mult, pentru a-și păstra tinerețea, acesta investește sume impresionante în creme și proceduri de înfrumusețare, mai ceva ca Bianca Drăgușanu. Astfel, Cristi Borcea nu și-a lăsat loțiunile acasă, ci a preferat să își continue ritualurile de înfrumusețare și pe insulă.

Valentina Pelinel, deranjată de acest aspect

Fostul manechin are cunoscut că partenerul ei de viață pleacă în vacanță cu un bagaj mult mai mare decât al ei.

„Soțul meu are de obicei mai multe ținute ca mine! Chiar și mai multe creme și măști cosmetice!”, a specificat soția fostului acționar și președinte al clubului Dinamo.

Dincolo de acest aspect, din dragoste pentru cel care îi este alături în viață, Valentina Pelinel pare să treacă peste astfel de aspecte.

„In Maldive am fost doar noi doi, romantic. Am aniversat ziua lui Cristi și ne-am bucurat de mare și soare. Am reușit să ne relaxăm departe de casă și ne-am întors cu forțe noi pentru proiectele noastre. Din când în când, o vacanță în doi e binevenită! Cu copiii călătorim când au vacanță de la școală. Sunt deja măricei și înțeleg că mami și tati mai călătoresc și fără ei, fie în scop turistic, fie cu treabă”, a adăugat aceasta.

Cristi Borcea, adept al operațiilor estetice

Afaceristul a recunoscut că investește în imaginea personală și nu ezită să se lase pe mâna medicilor esteticieni. De-a lungul timpului, Borcea a apelat la proceduri de înfrumusețare precum injectarea botoxul în frunte și în jurul ochilor. Totodată, acesta are acid hialuronic în pomeți și în jurul bărbiei, însă a optat și pentru o procedură mai complexă: blefaroplastia.