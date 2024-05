Economie Criptomonedele minează mediul. Ecologizarea ar putea costa miliarde







Nu poți pune mâna pe ele, ceea ce a devenit un avantaj. Totuși poți face cumpărături, poți plăti vacanțe și chiar bunuri de mare lux. Pe parte de mediu, minarea criptomonedelor e distrugătoare. Cum se vor împăca cele două laturi.

pentru a fi utilă, criptomoneda necesită energie, echipamente, internet și o infrastructură de rețea globală. Ceea ce are un impact mare asupra mediului.

După cum spune ONU, există criptomonede ce utilizează la fel de multă energie cât unele țări mici. Există chiar și îngrijorări cu privire la amprenta criptomonedelor asupra… apei, scrie investopedia.com.

Lucruri esențiale

# Bitcoin și alte criptomonede necesită cantități mari de energie - mai multă decât cea utilizată de unele țări mici - pentru a efectua munca asociată cu mineritul criptografic.

# Cea mai mare țară unde se minează Bitcoin este Statele Unite, care reprezintă 37,84% din activitățile de minerit Bitcoin din lume.

# Peste 77 de kilotone de deșeuri electronice sunt produse anual ca produs secundar al mineritului Bitcoin.

#Unele criptomonede nu folosesc mineritul, dar este puțin probabil ca Bitcoin să își schimbe algoritmul.

# Sistemele financiare tradiționale utilizează aproximativ la fel de multă energie ca un blockchain.

De reținut

# Nu există o modalitate directă de a calcula câtă energie este utilizată pentru mineritul de criptomonede, dar cifra poate fi estimată pe baza hashrate-ului rețelei și a consumului înregistrat de platformele de minerit disponibile în comerț. De exemplu, indicele Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index estimează că Bitcoin, cea mai răspândită rețea de criptomonede minate, utilizează aproximativ 140 de terawați-oră (TWh) de energie electrică anual (0,63% din consumul global de energie electrică) și aproximativ 352 TWh de energie (0,22% din producția globală de energie) la punctul de producție - mai mult decât Pakistanul și Ucraina, folosind cele mai recente estimări energetice ale țării din 2019.

# O altă estimare realizată de Digiconomist, un site de analiză a criptomonedelor, a estimat la 138 Terawatt-oră consumului de energie necesar doar până la 11 decembrie 2023.

# Ethereum, a doua cea mai mare rețea de criptomonede, a fost estimat că utilizează 0,01 terawați-oră de energie electrică pe an. Dar, la nivel mondial există mii de criptomonede diferite și sute de burse.

# Niciunul dintre rapoartele sau calculele privind consumul de energie al criptomonedelor nu ține cont de energia consumată pentru dezvoltarea de noi monede sau pentru administrarea serviciilor pentru acestea.

Cantitatea de energie consumată de mineritul criptomonedelor va varia probabil în timp, presupunând că prețurile și adoptarea de către utilizatori continuă să se schimbe.

Mineritul de criptomonede este un proces competitiv: pe măsură ce valoarea recompensei pe bloc crește, cresc și stimulentele pentru a începe mineritul. Prețurile mai mari ale criptomonedelor înseamnă mai multă energie consumată de rețelele de criptomonede, deoarece mai multe persoane se alătură rețelelor de minerit în încercarea de a profita de pe urma creșterilor.

De ce mineritul criptomonedelor necesită energie

Intensitatea energetică a mineritului de criptomonede este o caracteristică, nu un defect. Mineritul Bitcoin este procesul automatizat de validare a tranzacțiilor Bitcoin fără intervenția unor terțe părți de încredere, cum ar fi băncile.

Modul în care este conceput procesul de validare a tranzacțiilor utilizează cantități mari de energie - rețeaua depinde de puterea de calcul a mii de calculatoare. Această dependență menține securitatea lanțurilor de blocuri de criptomonede care utilizează consensul proof-of-work.

Nu toate criptomonedele folosesc mineritul

Este important să subliniem că nu toate criptomonedele folosesc un sistem care depinde de cantități mari de energie pentru a funcționa. Ethereum, Solana și multe altele folosesc un sistem care necesită foarte puțină energie - impactul lor asupra mediului adaugă puțin la impactul deja creat de infrastructura globală de rețea și de utilizarea sa zilnică.

Impactul mineritului de criptomonede asupra mediului

Calcularea amprentei de carbon a criptomonedelor este mai complicată. Deși combustibilii fosili sunt sursa de energie predominantă în majoritatea țărilor în care se extrag criptomonede, minerii trebuie să caute cele mai ieftine surse de energie pentru a rămâne profitabili.

Digiconomist estimează că rețeaua Bitcoin este responsabilă pentru aproximativ 73 de milioane de tone de dioxid de carbon pe an - echivalentul cantității generate de anual Oman.

Dar, deoarece există o recompensă pentru cea mai mare și cea mai rapidă putere de calcul, cei care își permit au inundat rețeaua cu mașini mari consumatoare de energie, conectate în rețea într-un mod care le oferă un avantaj în primirea recompenselor. Acest lucru atrage și alți participanți, iar grupul crește ca mărime și consum de energie - toate acestea pentru că randamentul financiar poate depăși costurile inițiale. Impactul asupra mediului este întotdeauna o chestiune de ultimă instanță atunci când sunt implicate profiturile și randamentul investițiilor.

Țările cu cel mai mare impact

Cercetătorii de la Universitatea din Cambridge raportează că cea mai mare parte a mineritului Bitcoin are loc în SUA (38%), China (21%) și Kazahstan (12%). Potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, aproximativ 76% din energia consumată în China este generată din cărbune și țiței.

SUA își obține cea mai mare parte a energiei electrice prin arderea combustibililor fosili, conform datelor din 2019 ale EIA.

Kazahstanul utilizează în principal combustibili fosili.

Prin urmare, trei țări puternic dependente de combustibili fosili sunt responsabile pentru aproximativ 72% din mineritul Bitcoin din lume.

Deșeuri electronice

Mineritul de criptomonede generează, de asemenea, deșeuri electronice semnificative, deoarece hardware-ul de minerit devine rapid învechit. Acest lucru este valabil în special pentru minerii cu circuite integrate cu aplicații specifice (ASIC), care sunt mașini specializate concepute pentru extragerea celor mai populare criptomonede. Potrivit Digiconomist, rețeaua Bitcoin generează anual aproximativ 72.500 de tone de deșeuri electronice.

Amprenta de apă

Din cauza căldurii generate de mașinile de minerit, minerii, producătorii și întreținătorii au apelat la răcirea cu apă pentru a reduce costurile de menținere a răcirii echipamentelor. În unele cazuri, marile ferme miniere au evacuat apă caldă sau fierbinte în lacuri ceea ce a generat îngrijorări cu privire la creșterea temperaturii medii a acestor corpuri sau la contaminarea lor prin evacuarea continuă.

Rezultatele acestor practici sunt necunoscute, deoarece nu au fost finalizate încă suficiente cercetări pentru a afla cât de multă apă este consumată (făcută inutilizabilă) sau contaminată.

Ar putea mineritul criptomonedelor să utilizeze mai puțină energie?

Minerii de criptomonede pe scară largă sunt adesea localizați acolo unde energia este abundentă, fiabilă și ieftină. Însă, procesarea tranzacțiilor cu criptomonede și baterea de noi monede nu trebuie să fie neapărat energofage.

Mecanismul de consens „proof-of-stake” (PoS) este o alternativă la mineritul de criptomonede care nu utilizează o putere de calcul mare. În schimb, autoritatea de a valida tranzacțiile și de a opera rețeaua de criptomonede este acordată pe baza cantității de criptomonede pe care un validator a „mizat” sau a pus-o ca garanție pentru un comportament onest și pentru privilegiul de a câștiga comisioane.

Sunt în curs de dezvoltare și alte metode de validare. Cum ar fi dovada istoricului, dovada timpului scurs. Dovada de ardere și dovada capacității. În timp ce dezvoltatorii Ethereum au retras mecanismul proof-of-work al blockchain-ului. Cu estimări privind o reducere de 99,9% a emisiilor de carbon - nu există un astfel de obiectiv în comunitatea Bitcoin.

Deoarece Bitcoin este cea mai populară criptomonedă, înseamnă că mineritul, împreună cu costurile sale va rămâne, probabil, la fel.

Sunt criptomonedele prietenoase cu mediul?

Unele criptomonede au cerințe energetice uriașe și necesită echipamente speciale, generând multe deșeuri. În acest sens, unele nu sunt prietenoase cu mediul.

Dar și costurile de mediu ale fabricării și întreținerii sistemului nostru bancar actual sunt mari consumatoare de energie.

Poate Bitcoin să devină prietenos cu mediul?

Pe scurt, procesul de validare este intensiv din punct de vedere energetic. Este competitiv și bazat pe recompense. Deci,puțin probabil ca Bitcoin să își reducă amprenta energetică.

Chiar și după ce ultimul bitcoin va fi răscumpărat, rețeaua va avea nevoie în continuare de cantități mari de energie electrică. Asta, pentru a valida tranzacțiile, cu excepția cazului în care va trece la un alt protocol de verificare.

Cât de mult din criptografie este regenerabilă?

În prezent, nu există suficiente informații pentru a determina cât din energia consumată de criptomonede provine din surse regenerabile.

Concluzia

Rețeaua Bitcoin și criptomonedele similare utilizează cantități mari de energie. Susținătorii spun că acest lucru este justificat. Deoarece aceste monede virtuale aduc sisteme financiare pentru milioane de oameni. Oameni care nu au acces la împrumuturi, servicii bancare sau alte servicii. Unii oponenți spun că este o risipă de energie, deoarece criptomonedele nu au nicio valoare. Alții susțin că criptomonedele umplu doar buzunarele celor care își pot permite echipamente de minerit costisitoare. În special întreprinderile și persoanele deja bogate.

Indiferent de opiniile fanilor și ale scepticilor, criptomoneda are un impact asupra mediului. Aceasta consumă energie generată în principal de combustibili fosili. Acum, lumea are nevoie urgentă de reducerea amprentei de carbon. Ultimul lucru de care are cineva nevoie este o altă formă de încălzire...