Politica Crin Antonescu îl vrea pe Călin Georgescu în lupta pentru Cotroceni: Măcar ar ieşi din stadiul de hologramă







Crin Antonescu, candidatul din partea Coaliției de guvernare pentru alegerile prezidențiale, consideră că Georgescu ar trebui să aibă dreptul de a candida, deoarece ar fi mai bine ca el să fie eliminat de alegători prin vot.

Crin Antonescu: Ar fi preferabil să fie eliminat la vot

Crin Antonescu a mai adăugat că în opinia sa ar fi mult mai bine dacă Călin Georgescu va fi lăsat să candideze, numai așa va putea fi eliminat de către oameni, cu ștampila în cabina de vot.

„Sigur că ar fi preferabil să fie eliminat de oameni cu ştampila la vot. Sigur că, în principiu, eliminarea unui candidat din cursă este un fapt excepţional şi care trebuie foarte bine argumentat, nu sunt eu chemat să mă pronunţ, dar, dacă ţin de bună decizia aceleiaşi instanţe de a o elimina pe Diana Şoşoacă, ar cam decurge că unitatea de măsură ar impune şi aici un verdict asemănător”, a explicat Crin Antonescu.

El a menționat, totuși, că CCR ar putea concluziona că alegerile au fost viciate, dar că nu Călin Georgescu a încălcat în mod specific anumite prevederi legale constituționale care să-l facă ineligibil pentru o nouă candidatură.

Crin Antonescu. Captură video.

Măcar așa ar ieşi din stadiul de hologramă

Crin Antonescu a menționat că ar fi ideal ca Georgescu să se prezinte în fața publicului și să răspundă la întrebări, pentru a nu mai fi perceput ca o hologramă.

„Situaţia ideală ar fi ca domnul Călin Georgescu să vină în această competiţie, măcar pentru a ieşi din stadiul de hologramă, de a veni în faţa oamenilor cu ideile sale, cu susţinătorii săi, cu, mă rog, proiectele sale şi de a vorbi, de a răspunde la întrebări, de nu mai vorbi singur de undeva, de unde nu ştim unde vorbeşti”, a mai declarat Antonescu.

Călin Georgescu. Sursa foto: Facebook

Crin Antonescu ar dori o confruntare Georgescu

Liberalul a mai spus că l-a întâlnit o singură dată pe Călin Georgescu, atunci când era preşedinte al Partidului Naţional Liberal, în anul 2000. Antonescu și-a amintit că a băut o cafea cu el și că au vorbit vreo „10 minute despre economia mondială, trenduri...Şi vorbea normal. Ar fi bine, din punctul ăsta de vedere, să candideze, pentru că vorbim de un personaj. Deci, aş dori o confruntare directă”.

Candidatul Coaliției a mai subliniat, de asemenea, că o dezbatere nu însemană neapărat „o păruială”, explicând „Domnule, o dezbatere nu-i nicio păruială, nici un concurs de cine-i mai iute la vorbă sau mai bun în replici. O dezbatere e chiar o chestiune de conţinut”.

Antonescu nu ascunde faptul că ar vrea o confruntare cu „un om în plină maturitate, e un om trecut de 60 de ani... Eu nu spun că domnul domnul Georgescu are lucruri de ascuns, nu, dar totuşi trebuie să vedem, cine suntem, de unde venim, ce am făcut şi ce am spus în decursul vieţii noastre. Deci, de asta aş vrea să candideze”, a concluzionat Crin Antonescu, la emisiunea Insider Politic, Prima TV.