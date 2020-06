Pentru asta, Csampar, care a fost eliberat din închisoare în luna mai, și-a deschis un canal pe youtube și s-a apucat să le răspundă oamenilor la diversele întrebări pe care le au. Când a intrat Marus Csampar în închisoare, internetul era ceva aproape necunoscut, iar telefoanele mobile erau la capitolul ”abecedar”. Cu toate astea, după puținul timp petrecut în libertate, Csampar știe ce vrea. Vrea să aibă mulți fani pe youtube, iar de acolo să adune bani din reclame.

„Nu sunt în măsură să judec pe nimeni, aşa cum nimeni nu ar trebui să mă judece pe mine. Eu cred în Dumnezeu, ar trebui să credeţi şi voi. Mulţi din voi mă apreciază, înţeleg greşelile tinereţii, însă mulţi dintre voi ma judecă. Sfatul meu ar fi să nu vorbeşti un om din spatele unui ecran, să arăţi că eşti zmeu. Sfatul meu este întâi să cunoşti acel om, profund să îl cunoşti”, zice Csampar pe canalul său de youtube, spunând că cele șase crime au fost un păcat al tinereții.

Csampar este unul dintre primii criminal în serie, arestați în România după 1989, prima crimă fiind comisă la 16 ani. Mai apoi, în doar patru ani a mai ucis încă cinci persoane, în timpul anchetei declarând că a ucis pentru că a simțit această nevoie. Ulterior, bărbatul a fost condamnat la 99 de ani închisoare, pedeapsă care a fost comutată în 25 de ani de închisoare.

Pentru că a avut un comportament exemplar, fiind recompensat de 20 ori cu suplimentarea drepturilor și de 16 ori cu ridicarea măsurii disciplinare aplicate anterior, obținând și 139 de zile-câștig ca urmare a muncii prestate, Csampar a fost eliberat după executarea a 22 de ani de închisoare. În această lungă perioadă, criminalul a fost vizitat o singură dată de fratele său.

Lui Marius Csampar i-a plăcut mereu să povestească de ce, dar mai ales cum le-a curmat viața celor șase oameni pe care i-a ucis. ”Prima victimă a fost o femeie în vârstă, în decembrie ‘93. El avea 16 ani și se dusese împreună cu un alt tânăr la un pont, un furt în comuna Sintești. Li se spusese că femeia are bani mulți și bijuterii. Până la urmă, partenerul l-a abandonat și a intrat singur în casă.



A văzut pe prispă multe damigene și spune că a gândit că bătrâna vinde băutură. Când i-a deschis ușa proprietara i-a zis că a venit după vin și țuică. A fost poftit înăuntru și, când femeia s-a întors în cameră, a lovit-o în față. Apoi a mai dat o dată, fiindcă aceasta țipa. ”Ca să nu mai ţipe, normal, am făcut-o să tacă. Era în decembrie, înainte de sărbători. Am mâncat acolo, am băut și un vin, iar ea era jos, gâfâia. Ca un porc tăiat gâfâia”, și Csampar imită zgomotul scos de victimă. Horror!”, și-a povestit criminalul prima faptă.

A doua victimă a fost Marius, un boschetar din București, pe care l-a ucis deoarece dorea să îl toarne la Poliție. ”După ce i-am tăiat capul, am venit cu el încoace şi l-am aruncat în apă. Te simţi puternic când faci aşa ceva!”, a mărturisit Csampar.

După cele două crime, au urmat alte patru victime, patru bărbaţi pe care i-a stâlcit în bătaie. Pe unul din anturajul său l-a ucis pentru că l-a bănuit că vrea să-l păcălească, ”să-i dea țeapă”. Un altul l-a enervat. Apoi a urmat un bătrân la care stătuse în gazdă și pe care s-a dus să-l jefuiască. Ultimul ucis, un tovarăș de tâlhării, parcă s-a răzbunat de dincolo de moarte. „Eram cât se poate de lucid şi cât se poate de ordonat, ca să nu las în urma indicii, probe. Am realizat ce am făcut, am vrut să fac ce am făcut şi am căutat după să fiu acelaşi Marius. Să am o viaţă dublă: aceea de infractor şi cea de copil cuminte”, povestea Csampar.