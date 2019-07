Criminalul din Făget îmbuibat de droguri. Ce cocktail de stupefiante l-a doborât

Criminalul din Făget, Ionel Boldea, consumase cocaină, afetamine și marijuana, au declarat surse judiciare. În urma testelor rapide, aceste stupefiante au fost găsite în sângele bărbatului care acum este acuzat de omor și tentativă de omor.





În momentul în care a fost capturat într-o mașină, în apropierea domiciliului său, Boldea a făcut o serie de declarații halucinante. „O icoana de argint. M-a scos afară din casă și m-a făcut ăa fac unele lucruri. Să am o forță inumană”, a spus Ionel Boldea.

„Am dat cu piciorul, am spart capul unei femei, am spart capul unui om. Mă duceam acasă să fac un duș. Am stat până acum într-un pom. Masina este a lui Ionut, a unui prieten care a lăsat-o la Povergia, care e la pescuit”, a afirmat el.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, în urma audierilor, procurorii au dispus urmărirea penală faţă de Ionel Boldea, tânărul care a omorât un bărbat şi a rănit alte cinci persoane, pentru omor şi tentativă de omor, aflate în concurs real.

„În dimineaţa zilei de 3 iulie 2019, în jurul orei 08.00, suspectul s-a întâlnit în parcul din localitatea Făget cu un cuplu de persoane în vârstă, C.T. şi C.E, pe care nu le cunoştea, şi, fără motiv, a început să le aplice acestora lovituri repetate cu pumnii şi picioarele, precum şi cu un corp contondent. Victima de sex masculin a decedat, iar soţia sa a suferit leziuni grave, fiind transportată la spital, unde a fost supusă unei intervenţii chirurgicale”, se arată în comunicatul Parchetului.

