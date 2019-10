Scandalul de la Caracal nu numai că este departe de a se fi încheiat, dar pentru că autoritățile locale au încercat la început să bage gunoiul sub preș, așa cum au făcut în cazul dispariției Luizei Melencu, oamenii au început să conștientizeze pericolul uriaș pe care îl reprezintă traficul de carne vie și să le dispară frica. Martorii au început să vorbească. Cetățenii au aflat cu groază că nu este vorba numai despre tinerele răpite pentru prostituție, ci și de copii răpiți și de multe ori schilodiți în dureri crunte pentru a fi puși la cerșit, sau de ființe ucise ca niște animale la abator pentru a li se preleva organele.

Oamenii au înțeles că oricând un apropiat al familiei se poate să nu se mai întoarcă acasă niciodată, deși a ieșit doar până în colț să cumpere o pâine. Că un copil, scăpat din ochi câteva minute la locul de joacă, poate să dispară pentru totdeauna fără urmă.

Dacă la început, la Caracal a fost furia, când sute de oameni strânși în fața casei lui Dincă scandau să le fie dat nemernicul pentru a-l linșa, acum a venit momentul adevărului. Oamenii au înțeles că de fapt nu Dincă este capul răutăților. Că traficul de ființe umane nu este o problemă doar la nivel de Caracal, ci un flagel național de o gravitate extremă, care în orice clipă poate afecta pe oricare dintre noi.

Dar, mai ales, au priceput că acest trafic se face demult în România, că autoritățile nu numai că știau de el și nu au luat nicio măsură să-l combată, ci chiar personaje aflate vremelnic în fruntea instituțiilor de forță, care ar fi trebuit să lupte împotriva acestei nenorociri, fac parte din rețele sau beneficiază de pe urma lor.

Dincă la Caracal și în Italia

Un martor deosebit de important, după părerea noastră, ne-a dat o declarație halucinantă. Ea seamănă cu scenariul unui film cu mafioți. Din păcate, omul are și dovezi palpabile, așa că ceea ce spune nu este deloc o ficțiune. Desigur, nu-i putem dezvălui identitatea. Asta ar fi egal cu punerea lui în pericol de moarte. Să mai menționăm faptul că deși s-a oferit să dea informații, nu a fost audiat de nimeni dintre anchetatori până acum. Referitor la Dincă, acesta declară:

„L-am cunoscut pe el și pe complicii lui, Sandu Strungaru și ceilalți, în urmă cu mai bine de zece ani, pe când eram angajat să efectuez niște lucrări la Caracal. La căminul unde eram cazați, Dincă aducea fete la produs. La un moment dat, mi-a propus și mie, mai întâi să fiu beneficiar al serviciilor sexuale prestate de acele fete și mai apoi să devin partener cu el. Evident, l-am refuzat, dar am fost mai atent la ce face și mi-am dat seama că Dincă nu este deloc capul rețelei. Dimpotrivă. Era un simplu executant. Am reușit, din discuțiile și numele pe care le-am auzit atunci, să alcătuiesc o schemă a rețelei. O pot pune la dispoziția autorităților. Dar nu a Poliției, pentru că nu am încredere. Pe listă o să întâlniți și nume de polițiști din localitate sau de mai sus. (Lista alcătuită de acest martor se află în posesia redacției noastre, precum și schema rețelei cu încrengăturile ei.

Nu o vom da însă publicității, până ce ea nu va fi cercetată de anchetatori n.r.) Când am terminat ce aveam de lucru în Caracal, am plecat la mine acasă și o vreme nu am mai știut nimic de Dincă și ai lui. După câțiva ani, am plecat la muncă în Italia. Aici, în regiunea Bari, am dat din nou peste Dincă. Era însoțitorul unui personaj extrem de dubios. Aveau fete la produs, dar luau și taxă de la cei pe care îi scoteau la cerșit. Și le mai taxau și pe femeile românce care munceau la îngrijitul bătrânilor sau prin restaurante.

Locul de muncă nu numai că era cumpărat la început de la șeful lui Dincă, dar lunar, din banii câștigați, cea care muncea trebuia să le dea o parte. Dacă se împotrivea careva, eraa bătut crunt de către Dincă. El se ocupa cu executarea pedepselor corporale.”

Actele false. O dovadă materială de netăgăduit

De aici încolo, declarația este aproape incredibilă:

„Când am ajuns în Italia, am dat din nou de Dincă. La Bari. Mă cunoștea de când lucrasem la Caracal și mi-a propus să fac parte din rețeaua care aduce fete din România. Așa am aflat că mai are o fată și doi sau trei băieți. O știu pe fată și pe băiatul cel mare. Și ei fac parte din rețea. Fata a fost căsătorită cu un italian mafiot, condamnat pentru trafic de arme aici, în Italia.

Ginerele italian a lui Dincă s-a mutat în România după ce și-a ispășit pedeapsa în Italia și împreună cu fiica lui Dincă au deschis la Arad o afacere. Un teren de vânătoare unde veneau numai turiști italieni și unde se făceau chefuri la care erau aduse și fete din cele răpite de rețea. Italianul a continuat să facă trafic de arme și muniție și în România. A avut și aici dosar penal, care s-a închis pentru că italianul a decedat. Dar afacerea cu terenul de vânătoare o continuă soția, adică fiica lui Dincă n.r. Eu aș fi fost în rețeaua de trafic unul dintre cărăuși.

Adică, urma să iau fetele de la Arad, să le trec granița cu mașina și să le duc în Italia. Le-am spus că, din păcate, eu nu am permis de conducere. În plus, ar bate la ochi dacă aș tot trece granița la intervale scurte de timp, cu mașina plină de fete. Nicio problemă. Rețeaua avea posibilitatea să-mi facă acte false. Astfel, în câteva zile, am intrat în posesia unei cărți de identitate italiene, care atesta că sunt cetățean italian. Desigur că mi se schimbase numele, dar fotografia era a mea. De asemenea, am primit și un permis de conducere italian.

Eu știu să conduc mașina. Dar menționez faptul că niciodată, nici în România, nici în Italia, nu am dat vreun examen pentru permis de conducere. Și totuși, am permis. Încă nu înțeleg de ce nu sunt incluși în anchetă și fiica, și fiii lui Dincă. Nu știu nimic despre activitatea din Italia sau din România a soției lui Dincă”.

Alte identități pentru fete

Pare o poveste din filme. Din păcate, nu este. Documentele pe care le prezentăm, actul de identitate și permisul de conducere ale martorului, primite de la rețeaua din care face parte și Dincă, sunt cât se poate de reale.

Ce concluzie putem desprinde de aici?

Că rețeaua are și capacitatea de a falsifica acte. Ceea ce poate să însemne că degeaba sunt căutate în Italia și în Franța Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. Adică pe numele lor reale. Pentru că ele pot acum exista sub un cu totul alt nume, cu o identitate falsă, atestată de acte fabricate. În aceste condiții, găsirea lor depinde și mai mult de mărturiile celor care le-au traficat, care le cunosc noua identitate și locul unde au fost vândute sau unde sunt duse să se prostitueze. Să ne întoarcem puțin și la Dincă. Vă amintiți că autoritățile italiene au comunicat organelor de cercetare de la noi că Gheorghe Dincă nu a fost expulzat din Italia și nu a comis nici un fel de infracțiune. Curat ca un îngeraș.

La fel de siguri că nu a comis nimic în Italia erau și copiii și soția lui. Paradoxal, în ciuda mărturiilor atâtor martori, au dreptate și autoritățile italiene și familia. Oficial, nu Gheorghe Dincă a comis infracțiunile. Ci peronajul din Caracal aflat în Italia sub o identitate falsă, cu acte contrafăcute.

