Crima de la Ieud. Filmul tragediei în care un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat mortal

Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat în fața mănăstirii din Ieud, județul Maramureș. Originar din Botiza, Daniel lucra ca frizer, iar acesta nu a fost implicat direct în conflict, ci a fost prins la mijloc. Anchetatorii au spus că trei dintre atacatori au fost reținuți, cel de-al patrule a fost dat în urmărire.

Incident tragic în fața mănăstirii Ieud din Maramureș

Un conflict între mai mulți tineri, cu vârste cuprinse între 20 și 22 de ani, care anteriror au petrecut Revelionul împreună, a avut loc în noaptea dintre sâmbătă spre duminică, în fața mănăstirii Ieud din Maramureș.

Disputa s-a transformat într-o altercație violentă, iar incidentul s-a încheiat într-un mod tragic, moartea unui tânăr de 23 de ani.

Atacatorii ar fi fost consumatori de droguri

În timpul disputei, patru persoane au fost înjunghiate, una dintre ele, Daniel, care și-a pierdut viața. Ceilalți trei au ajuns la spital, unde au fost operați de urgență.

Conform anchetatorilor, tinerii suspecți au fost prinși, iar al patrulea este căutat în continuare.

Poliţiştii au găsit într-o pădure o maşină abandonată, plină de sânge, pe care cred că atacatorul ar fi folosit-o ca să fugă de la locul faptei.

De asemenea, autoritățile susțin că atacatorii erau cunoscuți ca fiind consumatori de droguri.

Ultimele cuvinte ale băiatului

Unul dintre martori a povestit, potrivit antena3.ro, care au fost ultimele cuvinte ale băiatului după ce a fost înjunghiat mortal de unul dintre agresori.

Tânărul de doar 23 de ani, ar fi cerut apă în ultimele clipe din viața sa.

„Martor: Doi au strigat: adu apă, am dus. Când am ajuns am crezut că au sărit în pârâu, erau doi jos. Zic: tu al cui ești? Că era cu sânge pe mână. Zice: Dă-mi o gură de apă”, a declarat bărbatul.