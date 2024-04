Social Crima de lângă A1. Descinderi la un posibil suspect în dosarul Mirelei







Crima de lângă A1. Potrivit surselor judiciare, anchetatorii au descins, joi dimineață, la principalul suspect în dosarul ce vizează moartea Mirelei, femeia tranșată şi aruncată pe câmp.

Așadar, potrivit surselor, continuă ancheta în cazul femeii care a fost tranșată și aruncată pe un câmp. Anchetatorii au descins în această dimineața, la principalul suspect din dosar. Perchezițiile au loc în cartierul Rahova, la bărbatul care ar fi comis crima.

Printre suspecți s-a numărat și fostul parter de viață al Mirelei. În urma cercetărilor s-a dovedit că nu a avut nicio legătură cu această crimă. Mai mult, sursele judiciare mai spun că femeia era într-o relație cu alt un bărbat. Acesta ar fi obligat-o să se prostitueze. Din acest motiv Mirela se mutase la sora ei pentru a scăpa de umilințe.

Crima de lângă A1. Mirela. Sursa foto: Poliția Română

Ce s-a aflat până acum despre acest caz

Din păcate, ucigașul Mirelei se află și acum în libertate. Anchetatorii au un cerc de suspecți dar nu se știe care dintre ei ar putea fi criminalul. Rudele Mirelei ar fi fost deja audiate când anchetatorii. Apropiații Mirelei au mai declarat că ea trăia de aproximativ doi ani cu un bărbat care deși o abuza ținea foarte mult la el.

Înainte să dispară, Mirela a postat o fotografie însoțită de o melodie tristă, cu un text care parcă își prevestit sfârșitul.

„Plec, dar nu te întrista, că-ți las ție inima/De vrei să afli ceva, întreab-o că știe ea, eu mă retrag din viața ta”, sunt versurile cântecului ales de Mirela, potrivit realitatea.net.

Și fratele ei își exprimă regretul: „Surioara mea scumpă, nu te voi uita niciodată, Domnul are grijă de tine acolo, sus, Dumnezeu are grijă de toată lumea. Îmi pare foarte rău că nu am fost alături de tine, scumpa mea dragă surioară!”, este mesajul postat de fratele Mirelei.