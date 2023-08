Crima de la Botoșani. În acest moment, tatăl copiilor a ajuns în fața anchetatorilor din Botoșani și este audiat. El trebuie să spună ce relații avea cu mama copiilor săi, dacă femeia era cunoscută cu afecțiuni psihice, de ce a părăsit locuința și orașul în care stăteau, dacă mama mai amenințase cu ceea ce avea să facă duminică noaptea.

Femeia nu s-a aruncat de la etajul 1, de unde au căzut copii. Paznicul hotelului a dat rapid alarma după ce a văzut băieții pe asfalt. Apoi, pompierii și polițiștii au ajuns rapid la fața locului.

Deoarece mama amenința că se aruncă de la etaj, a intervenit negociatorul din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. După aproximativ două ore de discuții, un pompier a reușit să pătrundă în camera hotelului. El a mutat mobila care bloca accesul și a reușit imobilizarea femeii ce se afla pe o copertină de sub fereastra de la etajul 1.

Plutoniert adjutant în cadrul ISU Botoșani, Ionuț Honciuc a declarat televiziunii locale:

”Împreună cu colegii mei am stabilit un un plan de salvare, am fost tot timpul asigurat și la semnalul inspectorului șef am intervenit și am reușit să prind persoana. În primă fază am deschis ușa. Am îndepărtat tot mobilierul din cameră, ușor am îndepărat perdeaua, geamul și am așteptat moment prielnic pentru a interveni. Exista și pericolul să se arunce înainte. Am intervenit cât am putut de rapid.”