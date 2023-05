Creșterea cămilelor, construcția de nave spațiale, în actul constitutiv al societății care administrează domeniul public al Beiușului

Situația apărut în actul constitutiv al societății unde unic acționar e Municipiul Beiuș, prin Consiliul local, depășește orice imaginație. În actul constitutiv apăreau coduri CAEN precum 0122 – cultivare fructe tropicale, 0144 creșterea cămilelor ,0321 – acvacultură maritimă ,3011 – construcția de nave,3030 – construcția de nave spațiale. Recent au apărut, în documente oficiale, informații că Beiușul ar avea aeroport. Consilierii au votat un preot în consiliul de administrație al spitalului, neștiind că acesta nu îndeplinește criteriile.

Unul din cele 5 puncte aflate pe ordinea de zi a celei mai recente ședinte de CL Beiuș în ceea ce privește Administrația Domeniului Public Beiuș viza modificarea actului constitutiv. Actul a ajuns la votul consiliului local după ce în comisii s-au scos activități pur și simplu hilare. În ședință, cei care au anunțat excluderea acestor activități din actul constitutive s-au ascuns în spatele unor coduri CAEN, anunțând scoatearea activităților cu codurile respective și păstrarea membrilor din Consiliul de Administrație cu nume și prenume.

Estimează un profit de 20 de ori mai mare ca în 2022

<Cele 5 puncte referitoare la ADP au fost legate de aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor din data de 3 mai, aprobarea situațiilor financiare și bugetului pe 2023, modificarea actului constitutiv, a organigramei și statului de funcții precum și stabilirea indemnizației acordate membrilor Consiliului de Administrație. Deși în acest an profitul a fost de 8,7 mii lei, se estimează un profit de 169 mii lei pe 2023! Am întrebat dacă este realist să pună un profit de aproape 20 de ori mai mare, dar conducerea ADP s-a arătat optimistă. S-a majorat și indemnizația membrilor consiliului de administrație de la 450 la 700 lei brut. Iar pentru că s-au făcut modificări la actul constitutiv, am propus ca amendament să se scoată mai multe activități secundare prinse în document, care sunt de-a dreptul hilare: 0122 – cultivare fructe tropicale, 0144 – creșterea cămilelor ,0321 – acvacultură maritimă ,3011 – construcția de nave,3030 – construcția de nave spațiale>, spune consilierul USR Plus Emil Popa.

Conform site-ului instituției, Administrația Domeniului Public Beiuş S.A. s-a înființat în data de 15.03.2021 ca urmare a hotărârii Consiliului Local al Municipiului Beiuş – HCL nr. 13 din data de 27.01.2021, privind modificarea denumirii societății S.C. Edilul S.A. Beiu în S.C. Administrația Domeniului Public Beiuş S.A.

Administrația Domeniului Public Beiuș este societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic Municipiul Beiuş, reprezentată prin Consiliul Local al Municipiului Beiuş. Scopul Administrației Domeniului Public Beiuş S.A. este să răspundă nevoilor comunității locale în ceea ce priveşte buna organizare şi administrare a domeniului public din Municipiul Beiuş.