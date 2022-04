Cresc pensiile românilor! Veste uriașă pentru 5 milioane de oameni. Dezvăluirea momentului de la Guvern

Ministrul Muncii a declarat cum au decurs discuțiile cu privire renegocierea PNRR, crucială pentru majorarea pensiilor. Marius Budăi a descris întrevederea ca fiind una amicală, fără însă să dea detalii concrete.

„A fost o discutie prietenoasă față de România. Am avut o discuție amicală, în care am stabilit anumite criterii de lucru pe viitor și o anumită flexibilitate pe care am solicitat-o în privinţa PNRR. Nu ne dorim să schimbăm PNRR din rădăcini, nu ne dorim să punem în dificultate aplicarea PNRR, dimpotrivă. Ați văzut că și in trimestrul patru din 2021 şi în trimestrul unu din 2022 ne-am îndeplinit toate jaloanele. Suntem extrem de concetrați pe aceasta activitate“, a declarat Marius Budăi.

Negocieri pe tema PNRR

Ministrul Muncii spune că este posibilă creșterea pensiilor deoarece există posibilitate de negociere referitoare la bugetul alocat prin PNRR.

„Domnul comisar european mi-a arătat că a înțeles ceea ce eu doresc. Nu a înțeles nimeni de ce o asumare a PNRR până în 2070. Eu am explicat structura veniturilor din sistemul public de pensii și din salarizare și am întrebat mai mulți responsabili din Comisia Europeană daca ar putea cineva să trăiasca cu 200 de euro pe lună. Raspunsul a fost nu“, a mai spus ministrul muncii.

Pensiile ar putea crește

Procentul pentru pensii a fost stabilit la 9,4% din PIB fapt care a generat dispute importante pe scena politică. Marius Budăi susține acum că există o frexibilitate în privința cifrelor.

„Am vorbit despre sustenabilitate, care este foarte importantă. Suntem și noi cetățeni europeni și solicităm în negociere respect, înțelegere și flexibilizare.

Domnul comisar a fost de acord că trebuie o flexibilizare aici, care va merge în paralel cu contractul de asistență pe care îl avem deja cu Banca Mondială în reforma pensiilor și vom face un comitet tripartit între Ministerul Muncii, Banca Mondială și Comisia Europeană.

Domnul comisar a specificat că trebuie să facem un front comun și să luptam împotriva sărăciei. Cu siguranță procentul pentru creșterea pensiilor va fi flexibilizat” a declarat Marius Budăi la România Tv.

Ultimul anunț concret cu privire la creșterea pensiilor a fost făcut de Ministrul Finanțelor în 26 martie. Adrian Caciu a anunțat că se preconizează o creștere a pensiilor în acest an, dar mai la vară. Autoritățile ar lua în calcul două scenarii. Unul dintre ele prevede o mărire de 6-7% a pensiilor, iar altul, mai puțin probabil, o indexare de 12,3%.