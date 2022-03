Cresc pensiile în România! Veste uriaşe pentru 5 milioane de români. Anunț de ultimă oră de la ministrul Finanțelor

Pensiile nu au mai fost mărite de un an. Pandemia de coronavirus și acum războiul din Ucraina sunt motivele invocate de autorități, în ciuda faptului că promisiuni au tot fost făcute. Ministrul Finanțelor spune că se ia în calcul o mărire a pensiilor, dar mai la vară. Adrian Câciu nu avansează însă nici un procent.

„Când am făcut strategia fiscal bugetară, am analizat cele trei scenarii pe care trebuie să le luăm în calcul. Trebuie să vedem cât va dura cu efectele reale ale conflictului dinUcraina. Pentru că ele au o serie de costuri. Am văzut unii politicieni spun că da, se poate, scădem taxe.

Cred că trebuie să le luăm gradual. Trebuie să răspundem în acest moment şi cu o serie de măsuri care să spună că în acest interval de timp suntem protejaţi. Să vedem care sunt provocările care vin pe parcurs şi să venim cu un răspuns mai spre vară“, a declarat ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, citat de impact.ro.

Cât ar putea fi majorările?

Potrivit unor surse citate de Capital, ar exista în coaliție două scenarii care au în vedere mărirea pensiilor în acest an, dar nu se specifică și o dată de la care s-ar putea acorda indexările. Potrivit PNNR bugetul maxim alocat pentru pensii este de 9,4% din PIB, iar în acest moment costurile sunt de 8,45% din PIB. În concluzie, orice mărire se va acorda trebuie să se incadreze în 1% din PIB, adică în 13 miliarde de lei. Unul dintre scenarii prevede o majorarea a pensiilor de 6-7%, în 2022. Există și o variantă mai optimistă, o majorare de 12,3%, dar asta înseamnă că este nevoie și de o creștere a PIB-ului României.

Proteste ale pensionarilor

Federaţia Naţională Unirea Pensionarilor a anunțat proteste pentru că pensionarii au ajuns la limita suportabilității. Scumpirile din ultima vreme i-au adus în pragul sărăciei. De asemenea,FNUPR susține că reducerea contribuțiilor cu 5% și creșterea acestora în cazul Pilonului II va tăia miliarde de lei din bugetul pensiilor.

„Pensionarii din România sunt într-o situaţie deosebit de grea în aceste momente, dat fiind faptul că după o perioadă în care pensiile au fost tăiate cu 26% în anul 2020, deşi s-a promis o creştere de 40%, iar în anul trecut decidenţii au mai promis că vor acorda 8%, au minţit şi de data asta şi n-au acordat nimic.

Acum, când preţurile au crescut la alimente, la medicamente, la utilităţi, cu valori impresionante – au ajuns utilităţile să fie în valoare egală cu pensia – pensionarii trebuie să primească un răspuns din partea decidenţilor din România, din partea Guvernului, cu atât mai mult cu cât, în loc să ia măsuri de creştere a pensiilor, ultimele măsuri care au fost luate au fost luate dimpotrivă, pentru a reduce contribuţiile de asigurări sociale”, a spus Dumitru Cojanu, președintele FNUPR.