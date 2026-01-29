Credite acordate în numele statului, subiectul unui nou scandal. Eximbank și Guvernul, schimb de acuzații

Eximbank anunță prin intermediul unui comunicat de presă că nu a finanțat direct companii aflate în pragul colapsului, precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air, susținând că împrumuturile au fost decise de statul român în perioada guvernării conduse de Marcel Ciolacu. Fostul premier califică însă acuzațiile drept „o măgărie”. Controversa a fost declanșată după declarațiile premierului Ilie Bolojan, făcute marți la RFI, potrivit cărora parchetul a fost sesizat în legătură cu împrumuturi acordate de Eximbank unor companii cu probleme financiare.

Într-un comunicat public, Eximbank a transmis că a avertizat autoritățile asupra riscurilor și că instituția nu putea acorda aceste finanțări decât în numele și în contul statului român. Potrivit băncii, „Facilitățile acordate companiilor menționate reprezintă expuneri ale statului român. Ele nu sunt finanțări aprobate de conducerea băncii și nu sunt parte a situațiilor financiare, a expunerilor și a indicatorilor financiari ai băncii.”

Instituția arată că responsabilitatea aprobării sau avizării revine exclusiv statului, fie prin Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, pentru sume de până la 50 de milioane de euro, fie prin Guvernul României, pentru expuneri care depășesc acest prag. Eximbank precizează că implicarea sa se limitează la rolul de agent, printr-o structură separată de activitatea de bancă comercială, conform Legii 96/2000.

„Rolul acestei structuri se limitează strict la analiza tehnică a solicitărilor primite (…) și la transmiterea acestora către autoritățile decidente pentru avizare/aprobare”, se arată în comunicat, unde se subliniază că toate riscurile au fost evidențiate în documentațiile transmise. De asemenea, banca mai menționează că, din 30 septembrie 2025, nu mai acordă produse de finanțare și garantare în numele și în contul statului.

Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, pentru Digi24, că procedura de aprobare a creditelor este una instituțională și nu ține de decizia șefului Guvernului. „Să mă avertizeze pe mine că ce? De ce i-a dat creditul? Premierul nu dă credite. Cum adică tu mă avertizezi pe mine pentru ceva ce ai inițiat tu? Eu sunt instrument bancar?”, a spus Ciolacu.

Acesta a explicat că dosarele sunt analizate succesiv de Eximbank, CIFGA, Ministerul Finanțelor și ajung abia la final pe masa Guvernului. „Premierul semnează ca primarul. Nu are nicio treabă”, a mai declarat fostul șef al Executivului.

Ilie Bolojan a afirmat, marți, la RFI România, că directorul Eximbank este în continuare în funcție, însă toate documentele au fost trimise la parchet, subliniind că fiecare instituție trebuie să-și îndeplinească atribuțiile. Premierul a explicat că Guvernul declanșează anchete atunci când apar suspiciuni de delapidare a banului public, dar nu poate dispune demiteri directe din cauza clauzelor contractuale.

„Nu există un instrument direct pe tema asta, datorită contractelor care au fost încheiate în anii anteriori”, a spus Bolojan, adăugând că problema nu ține de legislație, ci de buna-credință a celor care au semnat documentele. „Dacă ai semnat un contract prost (…) riscul obținerii unor rezultate proaste este foarte mare. Și, din păcate, asta s-a întâmplat în anii trecuți”, a declarat premierul, arătând că dificultățile apar atunci când deciziile sunt luate pe criterii de interese personale.

În decembrie 2023, combinatul Liberty Galați a primit de la Eximbank un credit pentru capital de lucru de 708 milioane de lei, cu dobândă subvenționată, acordat printr-o schemă de garantare aprobată de statul român pentru companiile afectate de războiul din Ucraina. Un an mai târziu, Eximbank Românească a mai acordat firmei Liberty Tubular Products Galați un credit de până la 750 de milioane de lei.

În prezent, Liberty Galați se află în concordat preventiv, iar un plan de restructurare a fost aprobat de creditori și instanță. Potrivit surselor Economedia, șansele ca statul român să recupereze sumele sunt extrem de reduse. Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu și-ar fi exprimat interesul pentru preluarea combinatului, cu condiția cesionării creanței bugetare de peste jumătate de miliard de euro. În septembrie, premierul Bolojan a anunțat că aceste credite sunt verificate de Corpul de control.

O altă companie finanțată din fonduri publice este Electrocentrale Craiova, furnizor de căldură și apă caldă pentru municipiul Craiova. În 2024, Eximbank a acordat societății un credit de 350 de milioane de lei pentru a evita falimentul. Ulterior, compania a ajuns din nou în situație critică, ministrul Energiei anunțând că sunt necesare fonduri suplimentare din cauza pierderilor masive.

În septembrie, Ministerul Energiei a solicitat Guvernului alocarea altor 350 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru a asigura continuitatea furnizării agentului termic și a aburului tehnologic către platforma Ford Otosan.

Și Grup Servicii Petroliere, controlat de Gabriel Comănescu, a beneficiat de finanțări care ridică semne de întrebare. În septembrie, GSP Offshore, principala companie din grup, a intrat definitiv în insolvență, la solicitarea mai multor angajați neplătiți. Eximbank a încercat să intervină în proces în calitate de creditor, însă Curtea de Apel Constanța a respins cererea, pe motiv că banca nu are calitate procesuală, potrivit publicației locale Tomis News.