Monden CRBL, desfigurat și cu ochii învinețiți. Fanii s-au speriat. Ce a pățit, de fapt







Pe 23 octombrie, CRBL și-a făcut o operație de blefaroplastie. Această procedură are rolul de a corecta pleoapele și de a reda un aspect mai proaspăt. Artistul a spus că își dorea de multă vreme să facă această operație și că se bucură că a avut curajul.

CRBL, pe masa de operație

„**O zi importantă în viața mea**. Operația de blefaroplastie se afla pe lista mea de dorințe de mulți ani, dar am amânat-o din diverse motive. Astăzi, în sfârșit, am reușit să fac acest pas. Mă simt foarte bine și sunt mândru că am depășit prejudecățile conform cărora un bărbat nu ar trebui să intervină asupra aspectului său estetic. Sper ca recuperarea să fie ușoară și fără complicați”, a spus cântărețul.

Și-a dorit foarte mult să facă acest lucru

El a spus că majoritatea bărbaților sunt criticați că își fac operații estetice, dar că a trecut peste părerea oamenilor. Acesta a declarat că aspectul ochiilor lui îl deranjau și că a avut mare nevoie de această intervenție.

„Până nu demult, am făcut parte din categoria bărbaților care consideră că nu trebuie să facem intervenții chirurgicale estetice, pentru că bărbatul este bărbat. Am realizat că nu este deloc așa. Zilele trecute am fost la un control, în urma căruia am hotărât să fac pasul. Am o moștenire de la tatăl meu la ochi, care mă deranjează vizual-estetic. Și se pare că, odată cu trecerea timpului, se agravează, după cum se poate observa. Abia aștept operația și, evident, rezultatul”, a mărturisit CRBL pe Instagram.

CRBL are iubită tinerică

CRBL și-a făcut iubită tinerică după divorțul de Elena. Cântărețul formează un cuplu cu un fotomodel de 23 de ani, din Republica Moldova, pe nume Olga Guțanu, finalistă la un concurs de Miss la Bușteni, în 2022. Aceștia se văd de câteva luni și pare că totul merge foarte bine. Recent, artistul a fost văzut cu partenera la mai multe evenimente mondene.