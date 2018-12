Poveste tristă de Crăciun: Bătută până la leşin apoi violată...Este cumplit ce a urmat

Violată, bătută şi umilită într-o parcare de autobuze, după ce a greşit staţia unde trebuia să coboare. Un bărbat mai întâi a acostat-o, apoi a abuzat de ea. Cel ce a chinuit-o acum este reţinut de poliţie, iar ea s-a hotărât să povestească totul pe web.





Povestea Andreei Sicignano, americancă ce trăieşte la Madrid, a făcut în puţine ore înconjurul web-ului. Ochii făcuţi praf, răni pe tot corpul.

''Nu-mi amintesc prea bine ce s-a întâmplat după, dar imediat cum mi-am dat seama că totul poate deveni periculos, am încercat să mă îndepărtez, povesteşte ea într-o lungă postare pe Facebook. Dar în acel moment a început să tragă de mine, să fie violent, m-a lovit, eu urlam şi încercam cu toate puterile mele să scap. M-a lovit până când am încetat să mai reacţionez, atunci când n-am mai putut urla. Vedeam numai sânge. Eram sigură că mă va ucide, iar atunci am închis ochii. M-am prefăcut moartă. Şi m-am rugat ca atunci când voi deschide ochii, el să fi plecat. În starea aceea m-a violat''.

La final, Andrea lansează un apel sfâşietor: ''Ceea ce mi s-a întâmplat, m-a schimbat total. Iar acest lucru se întâmplă multor femei, mereu. Femeile nu sunt obiecte, amintiţi-vă, băgaţi-vă în cap, nu putem fi luate, folosite şi aruncate la coş. Nu putem trăi mereu cu teamă, nu trebuie să permitem ca răul să învingă. Acesta trebuie să fie un mesaj de încurajare, nu de descurajare'', notează Il Giornale.

