Cozmin Gușă: Raspund prin acest articol la provocarea fulger a lui Dan Andronic, care m-a rugat in aceasta dimineata sa realizez un soi de caracterizare a acestui an, din cateva unghiuri, politico-economico-mediatice.

O sa prezint concluziile mele, precizand ca am beneficiul unei serii de vreo 50 de emisiuni „Romania 2019”, pe care le-am realizat pentru Realitatea TV din judetele tarii, cu personalitatile locurilor respective, analizand inclusiv situatii locale cu impact national.

Din punct de vedere economic, Romania continua sa se dezvolte doar prin munca unor intreprinzatori mici si medii, care lucreaza discret si eficient, timorati fiind inca de fosta ofensiva a binomului SRI-DNA (Coldea-Kovesi) indreptata impotriva capitalistilor romani; corporatiile multinationale isi continua in schimb „marsul consumerist” pe pietele romanesti, cu profituri declarate sau mascate care prevad ca vor atinge un maxim in 2019.

La capitolul mass-media, remarc la nivel local capitularea in fata puterii judetene a cvasitotalitatii ziarelor, radiourilor si tv-urilor locale, atitudinea critica la adresa exceselor administratiei locale mai fiind prezenta doar la nivelul catorva freelanceri, colaboratori sau nu ai mass mediei centrale; iar legat de aceasta din urma, anul dan2019 poate fi considerat unul al atomizarii tendintelor editoriale, in solidar cu pragmatizarea atitudinii jurnalistice functie de bugetele mari de publicitate si PR impartite de catre partidele politice parlamentare catre redactii; in concluzie, mass media se inscrie in acest an pe o spirala periculoasa a diluarii identitatii si influentei.

Legat de politica, si-n legatura si cu topurile EVZ, si eu il consider pe Ludovic Orban cel mai bun politician al acestui an, analizandu-i munca reala, contextul conflictual din partid, dificultatea colaborarii fluide cu un politician de tip Klaus Iohannis; cel mai slab politician a fost in mod evident…

