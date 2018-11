Cozmin Gușă: „Eu l-am inventat pe Rareș Bogdan, moderatorul” Scandalul ia amploare. Război total, se va lăsa cu demisii

Cozmin Guşă, proprietarul Realitatea TV, îi dă o replică jurnalistului Rareş Bogdan, după ce acesta a afirmat că brandul "Jocuri de putere" îi aparţine.





Gușă a dat publicității actul de la OSIM care atestă că "Jocuri de putere" este marcă înregistrată a televiziunii.

"Eu am inventat brandul 'Jocuri de putere'. Ca şi pe Rareş moderatorul", a declarat Cozmin Guşă.

Vă reamintim că scandalul dintre moderatorul tv și director a fost stârnit de decizia manageriala de a-l scoate pe Oreste Teodorescu de pe sticlă. Oreste a scris pe FB un mesaj în care acuza conducerea Realitatea ca il execută cu un scop politic. Marti seară, în emisiunea pe care o prezintă, Rareș Bogdan a anunțat că își va da demisia.

"Astăzi, cu un minut înainte sa intru in platoul Jocuri de putere, am fost interzis la Realitatea...După cinci ani de combat împotriva Ciumei Roșii, pentru ca nu am marșat la ideea partidului Realitatatea, și pentru ca politicul nu mai are nici o legătura cu jurnaliștii independenți, cu părere de rău pentru publicul celei mai bune emisiuni din România, cu regretul ca îl las singur pe Rares, între lupi, fără sa îmi doresc asta, va spun la revedere! Sper sa ne reintalnim televizat cât mai curând! Rămân același soldat unei cauze drepte pentru țara mea! Nu pot fi complicele nici unei mașinațiuni...

Ps: cel mai șocat a fost prietenul meu for ever, Rares, care a primit vestea odată cu mine...

Oare cât s-a încasat pentru excluderea Oanei Stanciulescu și a mea de la Realitatea? Sper măcar sa fi meritat!!!

Din păcate, sunt convins ca adevarata ținta este Rares...", a scris Oreste.

