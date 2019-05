Cozmin Gușă îl atacă virulent pe Elan Schwartzenberg, după ce i-a depus plângere penală. Avocatul Gheorghe Piperea, ironizat de patronul Realitatea TV

Cozmin Gușă i-a dat replica lui Elan Schwartzenberg, după ce acesta a depus o plângere penală la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1, în care îl acuză pe Gușă de abuz de încredere prin „fraudarea creditorilor”.





Patronul Realitatea TV l-a acuzat pe Schwartzenberg că este responsabil de aducerea postului de televiziune în insolvență și de punerea acestuia la dispoziția „unor grupări infracționale”.

„L-am văzut pe Elan Schwartzenberg și pe Sorin Ovidiu Vântu ca adevărații luptători împotriva Realității TV. Va aduc aminte că Vântu a fost al treilea patron al Realitatea TV, după Silviu Prigoană și după niște interpuși ai lui Adrian Năstase. Iar Elan Schwartzenberg nu a fost niciodată, după cum s-a lăudat la televizor că ar fi fost. El este cel care a adus Realitatea TV în insolvență și a pus-o la dispoziția unor grupări infracționale care, atenție!, i-au cuprins și pe Sorin Blejnar, care astăzi este întemnițat, conform mărturiilor tuturor din acele dosare, și pe mortul Codruț Marta, de a cărui dispariție Elan Schwartzenberg este acuzat. Acesta este motivul pentru care nu se întoarce în România. El este acuzat în documentele procurorilor că ar fi pus la cale, dacă nu chiar uciderea lui Codruț Marta, oricum, dispariția lui”, a explicat Gușă la Realitatea.

Cozmin Gușă a mai spus despre Schwartzenberg că „este binevenit să facă plângeri, dar, ca să fiu corect, trebuie să spun că această plângere nu are absolut nicio bază. Toți cei care au analizat, și au fost destule dosare la DNA sau la DIICOT legate de Realitatea, au văzut că tot ceea ce s-a întâmplat după ce eu și partenerul meu am preluat Realitatea Media a fost de bun augur și am ținut Realitatea Media în picioare, după ce ei au introdus-o în insolvență, dorind să o ducă la faliment și dorind, pe scheletul Realitatea Media și Realitatea TV, să realizeze altceva. Buna noastră credință nu poate să fie chestionată, ca să răspund și serios, pentru că toate aceste lucruri se consemnează, nu pot doar să rad de această intenție a fugarului Schwartzenberg”.

Nici avocatul Gheorghe Piperea nu a scăpat de atacurile ironice din partea lui Cozmin Gușă.

„Nu mai vorbesc de faptul că celebrul avocat Piparus - Piperea-cel-viteaz este cel care, la rândul lui, are niște dosare penale legate de modul în care a administrat, ca administrator judiciar, ceea ce s-a întâmplat la Oltchim. Atenție! O miză mare a statului român și aici o să aveți o privire extrem de clară asupra felului în care infractori dovediți în dauna bugetului public își dau mâna în an electoral”, a mai adăugat analistul politic.

