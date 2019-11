Consultantul politic Cozmin Gușă a analizat situația gravă din Republica Moldova din acest moment, într-o intervenție la Realitatea PLUS. Alianța politică din Republica Moldova este în pragul destrămării. Tensiunile dintre socialiștii președintelui Igor Dodon și pro-europenii din blocul ACUM s-au acutizat în ultimele zile, scrie RomaniaTV.

Cozmin Gușă a punctat, în analiza de la Realitatea PLUS, principalele cauze și urmări ale crizei din Republica Moldova:

„În previziunea pe care am făcut-o noi la Realitatea atunci când a făcut această înțelegere toxică Republica Moldova, între blocul ACUM și rusofili, reprezentați de Dodon, noi am anunțat că de fapt acolo au câștigat rușii. Dacă rușii nu se pot recomanda în niciun fel pentru democrație, să nu vă îndoiți că ei aplică în strategiile politice jocul de șah.

Am văzut câteva mutări înainte, am prevăzut căderea Chișinăului cu un primar rusofil și intrarea în criză a alianței conduse de Maia Sandu si de Andrei Năstase, domnul de la Interne, care a fost mult prea superficial în această campanie.

Și acum urmează partea finală, în care pe baza acestui pretext oferit de către Maia Sandu într-un moment nepotrivit, ei, probabil, mai mult ca sigur, vor pierde guvernarea, acolo urmând să se instaleze un guvern rusofil, pentru că nu mai au nevoie decât de vreo 9-10 voturi pe care, în mod evident, o să le ia de la PDM, Partidul democrat, fostul partid al lui Plahotniuc, care se află într-un soi de disoluție și sub o mare presiune din partea justiției, cei care au rămas acolo.

Calculul in acest moment este destul de simplu: Maia Sandu a acționat foarte prost din punct de vedere tactic. Am văzut eforturile ambasadorului Hogan al Statelor Unite și al ambasadorului Uniunii Europene de a rezolva ceva, însă nu cred că se mai poate rezolva nimic. Și, practic, ceea ce spuneam, și nu ne-a ascultat nimeni, este că… cu lipsa de implicare a României în meciul politic din Republica Moldova, dublat de totala implicare a rusilor prin intermediari, practic, în acest moment, avem această perspectivă, dureroasă pentru noi, pe lângă cea pe care am încasat-o săptămâna trecută. Chișinăul, după atâta timp, să fie condus de un primar prorus, acuma o să ne trezim și cu un guvern prorus și rusofil, ceea ce modifică drastic datele problemei.

Cei care vor comenta în zilele următoare, desigur că vor vedea o înțelegere ruso-germană subterană, care niciodată nu va fi recunoscută, pentru că acest guvern majoritar rus, practic toată Moldova, împreună cu Chișinăul, cum spuneam, să cadă în această zonă de influență care este total contrară intereselor geostrategice ale României și proiectul pe care tot îl dorim de atâta timp de uniune cu Republica Moldova este un eveniment extrem de grav.

Din păcate, nu ne vom putea ocupa de el așa cum se cuvine.

Și s-ar putea ca vizita extrem de nimerită pe care a anunțat-o Ludovic Orban la Chișinău, ca prima vizita a sa, să devină inutilă. Și să găsească în acel moment o altă guvernare. Chiar Maia Sandu sa nu mai fie premier.

Deci, situația e gravisimă, ne afectează, nu afectează doar pe cei din Republica Moldova, dar afectează și tot jocul regional, în condițiile în care , atentie, posibilitatea ca acest comisar pentru extindere a Uniunii Europene să fie ungur. Pentru că, comisarul pentru extindere, deocamdată pe hârtie, apartine Ungariei, interesele Ungariei sunt departe de interesele proromânești, de multe ori contrare și conexate în orice caz cu Moscova.

Asta este un bai mare, un mare necaz al României, care plătește pentru politica păguboasă externă pe care a dus-o în ultimii ani.

Parcursul european (al Republicii Moldova – n.red.) va fi mimat. El se va încheia practic, pentru că nimeni din Europa, sigur în afara Germaniei care nu va recunoaște public acest lucru, nu va putea sa aiba relatii normale cu un președinte ca Dodon și un guvern rusofil.

Este un mare meci pierdut și de România, dar și de Europa.

Nu mizez pe niciun parcurs european, ci mai degrabă pe o degringoladă, care va fi dublată economic. Pentru că, mare parte din ajutorul extern venit dinspre Uniune către Republica Moldova se va stopa.

Suntem cu adevărat in acest moment o insulă eurotlantica, noi, România. Pentru că dacă ne uităm în Bulgaria , dominată de diplomația rusă, Serbia care s-a subordonat, Ungaria, care se coordonează, nu mai vorbesc de Ucraina. Treburile, practic, s-au tranșat, din nefericire pentru noi, și am rămas o insulă proamericană, așa cum preconizam în urmă cu doi ani, din cauza gravelor deficiențe ale diplomației românești în a administra un astfel de joc.

Suntem într-un joc de constrângere geopolitică, unde la volan sunt țările care ne-nconjoară și,sigur, ultima este țara noastră-soră, Moldova, se află oameni cu apetență pentru Moscova, și în niciun caz pentru Bruxelles sau pentru Washington”, a concluzionat Cozmin Gușă.