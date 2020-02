Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, Cozmin Gușă îi acuză pe semnatarii scrisorii de ipocrizie.

Cozmin Guşă: „Este un proiect extrem de necesar pentru industria mass-media din România și îmi pare rău că cei care comentează sau care îndrăznesc să comenteze nu se interesează întâi să vadă cât de grea a ajuns situatia în mass-media și să compare facilitățile pentru industria mass-media care nu există în România cu cele care există în țări ca Marea Britanie, că tot a fost Brexit-ul, până în Franța, membră a UE, ca să nu vorbesc despre Germania.

Cum zicea și Dan Andronic, este şi o dovadă de ipocrizie la câţiva dintre cei care o semnează

Alţii poate nu s-au informat suficient. M-a mirat într-adevăr prezența lui Ion Cristoiu pe acea lista, dar si a lui Cristian Tudor Popescu, pentru că amândoi au fost şi în managementul de presă, în vremuri mai bune, când existau bani multi pentru presă şi destule facilităţi pentru difuzare şi altceva.

Unii dintre semnatarii scrisorii aparțin statului paralel

În rest, dincolo de ipocrizie, am sesizat acolo şi nisşte impulsuri ale statului paralel. Câţiva dintre cei care au semnat acel document, după ştiința mea, se află şi pe statele de plată ale statului paralel, adică nu-i prea interesează, pentru că își iau banii din două locuri, asa cum se întamplă în România de mai multă vreme.

Principalul beneficiar al scutirii de impozite este şi mass-media locală

Concret, principalii beneficiari ar fi numiţii patroni din mass-media românească din plan local, asta este limpede şi clar! Pe care nu i-a ajutat nimeni niciodată, care au ajuns la cheremul baronilor locali şi care n-au avut posibilitatea să-si apere structura lor locală atât de necesară pentru prezentarea normală a vieţilor comunităţilor locale. Care, aşa cum am spus, au fost osebite de baronii locali, indiferent de culoarea lor politică.

Presa obedientă, finanțată artificial

„Cine nu vede cat de nedrept e tratata mass-media la centru, apăi acela să nu se mai bage în discuție! Să nu se prefaca ca nu vede cum o anumită presa obedienta, într-un fel sau altul, este finanţată artificial şi acum de banii de la partide, de banii de la guvernările indiferent de culoarea lor, pentru că aşa s-a întamplat de cele mai multe ori. Sau alţii mai răsăriţi au participat la fel de fel de licitaţii, unele contrafăcute, tocmai pentru ca să poată să scrie la comandă.

Iar această procedură care prevede posibilitatea unor iertări de taxe avantajează, în primul rând, pe toti jurnaliştii, pentru că dă posibilitatea patronatului în mass-media să folosească aceşti bani pe o piată care nu mai este concurenţială.

Despre cum se măsluiesc audienţele

Vreţi să vă povestesc cum sunt măsluite audienţele tv şi măsurarea acestora doar pentru ca anumite trusturi de presă, obediente sistemului de stat paralel inventat în vremea lui Coldea și a lui Maior să poată să beneficieze de bani, care se dau acum, atentie!, audienţelor care sunt măsluite, pentru ca asta se întampla.

Această măsură, indiferent că a iniţiat-o Steriu, a fost discutată, au fost de acord şi alţii. Şi aici, dacă Klaus Iohannis nu promulgă această lege, înseamnă două lucruri: sau nu se informează suficient sa vada care este situaţia în mass-media sau că într-adevăr nu doreşte o mass-media care să fie ajutată.

Patronatul din mass-media trebuie să vorbească despre situația financiară

Pentru ca eu am avut demersuri publice, multe in ultimii doi ani, inclusiv cele de adunare a patronatului din mass-media, care trebuie sa vorbeasca in primul rand despre aceste lucruri, pentru ca sa incercam ce?! Să încercăm, spre exemplu, sa mai luam bani de la operatorii de telefonie mobila, care isi fac traficul si incaseaza de la cetateni pentru ce? Pentru accesarea site-urilor de stiri, pentru accesarea televiziunilor ș.a.m.d. și noi nu primim nimic. Dar operatorii de televiziune, evident cu pile, incaseaza tot in urma acestui trafic de internet pana la ajutarea acelor ziare care au mai fost pe piata, si care se vand la taraba impreuna cu revistele, sa aiba un trai mai bun.

Iar aici Dan Andronic, cel care a militat, este cel care a fost nevoit, din pacate si din considerente de piaţă, a fost nevoit să-şi sisteze aparitia la tarabă, pe hârtie, tocmai pentru ca nu a mai avut fonduri să poată sa finanţeze aşa ceva. Astea sunt lucruri detectabile cu totul.

„Este vorba de libertatea de exprimare. Cei care vorbesc fără să știe ce vorbesc, eu îi invit să tacă!”

Aşa că cei care semneaza fără să ştie ce semnează, tocmai pentru că sunt jurnalişti, n-au nicio scuză, iar cei care vorbesc fără să ştie ce vorbesc, eu îi invit să tacă, pentru ca e un lucru foarte important pe care-l comentează şi care vizează libertatea de exprimare, nu discutăm despre altceva aici!

Exact despre libertatea de exprimare discutăm, care nu-i puţin lucru într-o tara atât de suferindă, într-o ţară în care, într-adevar, mulţi jurnaliști s-au vândut la bucată. Și mai neplăcut este că mulţi vorbesc în asemenea perioada când ar trebui să tacă, cel puţin din decență”, a explicat Cozmin Gușă la Realitatea PLUS.

