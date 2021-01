COVID-19. Relaxarea să mai aștepte! Aceasta pare să fie ideea primarului Capitalei Nicușor Dan. El a declarat, la RFI, că ar trebui să mai așteptăm cel puțin câteva zile cu relaxarea restricțiilor.

„În primul rând, trebuie să salutăm această scădere. Sunt niște cifre pe care mă uit în fiecare dimineață. Suntem la sub 3, am fost la 7 în urmă cu o lună și jumătate. Vă spun sincer că la începutul mandatului am fost extrem-extrem de îngrijorat. Când am început mandatul, la sfârșit de octombrie, eram pe o pantă ascendentă.

Chiar mi-a fost frică de unde am putea să ajungem. Purtarea măștii și atitudinea bucureștenilor ne-au ajutat să ajungem aici. O să fie o discuție în comitetul municipal pe situația asta. O să vedeți decizia pe care o să o luăm. Să mai așteptăm câteva zile, ca să vedem că această situație se stabilizează. Așa, pe cifre, am fost la 1.000 pe zi, am fost la 2.000 pe zi și acum pare că suntem undeva la 200-300-400 pe zi”, a declarat Nicușor Dan.

De ce nu grăbește primarul relaxarea restricțiilor de COVID-19

Primarul Capitalei a fost întrebat dacă nu e totuși ciudat că s-a trecut brusc de la peste 1.000 de infectări pe zi la circa 200.

„Nu, nu, nu, au fost niște anomalii, date de faptul că nu s-a lucrat câteva zile de Crăciun și nu s-a lucrat câteva zile de Revelion. Adică s-a lucrat la capacități mai mici, dar statistic, scăderea se vede”, a răspuns edilul.

Când își face vaccinul pentru coronavirus

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă se va vaccina anti-Covid-19. El a răspuns că se va imuniza când îi va veni rândul. „Sigur, când o să-mi vină rândul, mă vaccinez, da”.

Primarul general al Capitalei a mai spus că, pe de altă parte, o eventuală relaxare a restricțiilor în București va fi analizată de comitetul municipal pentru situații de urgență.

„Să mai așteptăm câteva zile, ca să vedem că această situație se stabilizează”, a încheiat Dan.

Nicușor Dan: Relaxarea să mai aștepte! Berbeceanu spune altceva. Ce a anunțat prefectul Capitalei

Miercuri seară, prefectul Capitalei Traian Berbeceanu a anunțat, la o emisiune televizată, că dacă rata de infectări în București rămâne sub 3 la mia de locuitori, de sâmbătă, restaurantele, barurile, cinematografele, teatrele și sălile de jocuri de noroc se vor deschide.

„Reglementările în vigoare prevăd că, într-un interval de 48 de ore vom monitoriza indicele de incidență. În situația fericită, pe care ne-o dorim și noi, în care incidența și mâine, și poimâine va fi sub 3 la mie, poimâine vom convoca Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență și vom propune adoptarea unei hotărâri prin care să relaxăm o parte dintre măsurile aflate în vigoare”, a spus Berbeceanu.