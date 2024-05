Justitie Un consilier județean din Vaslui, arestat pentru cămătărie







Un consilier județean din Vaslui a fost arestat pentru camătă. Politicianul este susținut de partidul lui Piedone pentru încă un mandat la Consiliul Județean. Costică Lupu, cel care în actualul mandat a fost susținut de PSD, este bănuit că împreună cu cei doi fii ai săi au „practicat camăta și șantajul”.

Costică Lupu, consilier județean, arestat pentru camătă și șantaj

Consilierul județean Costică Lupu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi dat bani cu camătă între 2021 și 2024. Procurorii susțin că cel care vrea un nou mandat în conducerea celui mai sărac județ din partea partidului lui Cristian Popescu Piedone ar fi fost ajutat de fiii săi.

Bărbații sunt acuzați că în perioada 2021-2024 au acordat sume de bani cu titlu de împrumut, fără a fi autorizați, percepând dobânzi ilegale de până la 100% din valoarea împrumuturilor. Mai mult, aceștia recurgeau la șantaj, amenințând cu acte de violență pentru nerestituirea banilor în termenul stabilit.

Costică Lupu. arestat preventiv. Sursa foto: replicaonline.ro.

Trupele speciale au descins la Costică Lupu, Narcis Lupu și Elvis Iosif Lupu de unde au ridicat mai multe arme albe și sume de bani. Mai exact, vineri, 10 mai, „polițiștii au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, la adrese din orașul Negrești, fiind indisponibilizate mai multe arme albe și sume de bani, în valoare de peste 26.000 de lei”, se arată în comunicat.

Costică Lupu și cei doi fii, prezentați judecătorului de drepturi și libertăți

În aceeași zi, ca urmare a administrării probatoriului, polițiștii din Negrești au luat față de Costică Lupu, Narcis Lupu și Elvis Iosif Lupu măsura reținerii, pe o perioadă de 24 de ore. Sâmbătă, cei trei bărbați au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Vaslui, la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, care a dispus măsura preventivă a arestării preventive pentru 30 de zile.

„Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui. În baza art. 202, art. 223 alin. 2 și art. 233 Cod procedură penală dispune arestarea preventivă a inculpaților: – L. N., cu domiciliul în (…), cercetat pentru comiterea infracțiunii de camătă, prevăzută de art. 351 C. pen., – L. E.-I, cu domiciliul în (…), cercetat pentru comiterea infracțiunilor de camătă, prevăzută de art. 351 C. pen. și șantaj, prevăzută de art. 207 alin. (1) și (3) C. pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen., – L. C., cu domiciliul în (…), cercetat pentru comiterea infracțiunii de camătă, prevăzută de art. 351 C. pen. pentru o durată de 30 de zile, începând cu data de 11.05.2024, până la data de 09.06.2024 inclusiv”, se arată în hotărârea instanței, potrivit realitatea.net.