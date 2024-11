Monden Costi Ioniță, șocat de ce se întâmplă în Occident. Ce l-a marcat pe producător







Costi Ioniță s-a arătat absolut șocat de una dintre descoperirile pe care le-a făcut în timp ce se află peste hotare. Acesta nu s-a putut abține și a împărtășit cu fanii lui această situație.

Costi Ioniță: ”Este o mizerie!”

Producătorul muzical se află în aceste zile peste hotare, mai exact în America. Acesta înregistrează de zor piese alături de celebrul Shaggy. Cu toate acestea nu s-a putut abține să le transmită fanilor o descoperire făcută în timp ce se plimba. Este vorba despre o reclamă la un anumit medicament ce se comercializează acolo.

”Foarte interesant, în Occident au apărut reclame la medicamente care se administrează drogaților. Celor care au supradoză. Vă dați seama unde s-a ajuns? Ia uiți-vă aici. Reclamă! Any sign of overdose use naloxone (n.r.- la orice semn de supradoză folosiți naloxone). Supradoză nu știu ce! Vă dați seama că este o mizerie. Dar ca idee adică , drogurile s ok, dar supradoza nu e. Așa că luați un medicament să mai facem niște bani. Care înțelege bine”, a spus Costi Ioniță.

Scoate o altă piesă alături de Shaggy

De altfel nu este prima dată când producătorul muzical atrage atenția asupra diferitelor chestiuni pe care le constată. Cert este că în majoritatea timpului, se ocupă de muzică. Nu de alta, dar acest domeniu l-a făcut celebru, ba chiar i-a adus și premii internaționale. Este unul dintre puținii artiști români care are colaborări cu staruri internaționale.

Shaggy este doar unul dintre cei alături de care Costi a câștigat premii și a compus melodii. De altfel el a colaborat și cu Sean Paul, dar și cu Nicky Jam, un alt artist celebru. Fostul membru al trupei Valahia este singurul care a reușit să facă o carieră și peste hotare. Dintre cei trei foști membri ai acelei trupe este și singurul care câștigă bani frumoși din muzică.